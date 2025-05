Fête de la musique à Montcuq – Montcuq-en-Quercy-Blanc, 20 juin 2025 18:00, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Lot

Fête de la musique à Montcuq Rue du Faubourg Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Début : 2025-06-20 18:00:00

fin : 2025-06-20

2025-06-20

Vous êtes musicien ? Venez à Montcuq faire de la musique !

Pour la troisième année, l’Association des Commerçants et Artisans de Montcuq et l’association Lézard de la Rue organisent la Fête de la Musique avec pour volonté de retrouver l’esprit originel de cette fête simple, populaire et conviviale.

A partir de 18h, musiciens et musiciennes se relaieront dans le centre du village, quel que soit leur niveau, le style de musique jouée… et leur âge !

20h30 bal traditionnel organisé par Les Pastourels de la Tour

Musiciens et musiciennes amateur.ices, inscrivez-vous avant le 20 mai

Public, venez nombreux.ses ! .

Rue du Faubourg Saint-Privat

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie

English :

Are you a musician? Come to Montcuq and make music!

For the third year, the Association des Commerçants et Artisans de Montcuq and the Lézard de la Rue association are organizing the Fête de la Musique, with the aim of recapturing the original spirit of the festival: simple, popular and convivial.

Starting at 6pm, musicians of all levels, styles and ages will take turns playing in the village center

8:30pm: traditional ball organized by Les Pastourels de la Tour

German :

Sind Sie ein Musiker? Kommen Sie nach Montcuq und machen Sie Musik!

Zum dritten Mal organisieren die Association des Commerçants et Artisans de Montcuq und der Verein Lézard de la Rue die Fête de la Musique mit dem Ziel, den ursprünglichen Geist dieses Festes wiederzubeleben: einfach, volkstümlich und gesellig.

Ab 18 Uhr werden sich Musiker und Musikerinnen im Dorfzentrum abwechseln, unabhängig von ihrem Niveau, dem Stil der gespielten Musik… und ihrem Alter!

20:30 Uhr: Traditioneller Ball, organisiert von Les Pastourels de la Tour

Italiano :

Sei un musicista? Venite a fare musica a Montcuq!

Per il terzo anno, l’Association des Commerçants et Artisans de Montcuq e l’associazione Lézard de la Rue organizzano la Fête de la Musique, con l’obiettivo di recuperare lo spirito originale della festa: semplice, popolare e amichevole.

A partire dalle 18.00, musicisti di ogni capacità ed età si alterneranno nel centro del villaggio

ore 20.30: ballo tradizionale organizzato da Les Pastourels de la Tour

Espanol :

¿Eres músico? ¡Ven a hacer música a Montcuq!

Por tercer año, la Association des Commerçants et Artisans de Montcuq y la asociación Lézard de la Rue organizan la Fiesta de la Música, con el objetivo de recuperar el espíritu original de la fiesta: sencilla, popular y acogedora.

A partir de las 18:00, músicos de todos los niveles y edades se turnarán para tocar en el centro del pueblo

20.30 h: baile tradicional organizado por Les Pastourels de la Tour

L’événement Fête de la musique à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2025-05-10 par OT Cahors Vallée du Lot