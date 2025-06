Fête de la musique à Montigny-en-Gohelle Montigny-en-Gohelle 21 juin 2025 07:00

Pas-de-Calais

Fête de la musique à Montigny-en-Gohelle rue Emile Zola Montigny-en-Gohelle Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

À l’occasion de la Fête de la Musique, les saxophones résonneront en plein air !

Ne manquez pas l’aubade de la classe de saxophone d’Arnold Pol du Conservatoire Municipal des Arts.

Un moment musical à partager en famille ou entre amis, dans un cadre agréable et détendu. .

rue Emile Zola

Montigny-en-Gohelle 62640 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 899 10 68 88

English :

For the Fête de la Musique, saxophones will be ringing out in the open air!

German :

Anlässlich der Fête de la Musique werden die Saxophone unter freiem Himmel erklingen!

Italiano :

Per la Fête de la Musique, i sassofoni risuoneranno all’aria aperta!

Espanol :

Para la Fiesta de la Música, ¡los saxofones sonarán al aire libre!

L’événement Fête de la musique à Montigny-en-Gohelle Montigny-en-Gohelle a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme de Lens-Liévin