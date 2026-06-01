Fête de la musique à Montigny Place du Tilleul Montigny-sur-Armançon samedi 27 juin 2026.

Montigny-sur-Armançon

Fête de la musique à Montigny

Place du Tilleul Place de la mairie Montigny-sur-Armançon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 23:59:00

Date(s) :

2026-06-27

À 10 minutes de Semur-en-Auxois, la musique s’invite dans notre village de Montigny-sur-Armançon pour une soirée disco avec le duo ROUTE 71 .

Pour la restauration, La Flamm’rie sera des nôtres !!!

Réservez la date et venez passer une belle soirée! .

Place du Tilleul Place de la mairie Montigny-sur-Armançon 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté montignyenfete21@gmail.com

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English : Fête de la musique à Montigny

L’événement Fête de la musique à Montigny Montigny-sur-Armançon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT des Terres d’Auxois