Fête de la Musique à Mouriès – Mouriès 21 juin 2025 18:30

Bouches-du-Rhône

Fête de la Musique à Mouriès Samedi 21 juin 2025 à partir de 18h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre-Ville de Mouriès Mouriès Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-21 18:30:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Célébrez la Fête de la Musique à Mouriès, le samedi 21 juin, à partir de 18h30 !

Au programme !



18h30 Église Saint-Jacques concert de La Chorale de l’Olivier, avec un invité spécial, la Chorale « La Compagnie Détours du Paradou »



21h Concert Duo Acoustic (offert par la Municipalité)

Régalez-vous dans les restaurants et commerces du centre-ville, tout en écoutant de la bonne musique .

Centre-Ville de Mouriès

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 50 01 contact@mairie-mouries.fr

English :

Celebrate the Music Festival in Mouriès on Saturday 21 June from 6.30pm!

German :

Feiern Sie das Musikfest in Mouriès am Samstag, den 21. Juni, ab 18:30 Uhr!

Italiano :

Festeggiate la Fête de la Musique a Mouriès sabato 21 giugno dalle 18.30!

Espanol :

Celebre la Fiesta de la Música en Mouriès el sábado 21 de junio a partir de las 18.30 h

