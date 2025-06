Fête de la musique à Nyons – Place du Docteur Bourdongle Nyons 21 juin 2025 18:30

Drôme

Fête de la musique à Nyons Place du Docteur Bourdongle La Place du Docteur Bourdongle ou Place des Arcades Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21 18:30:00

fin : 2025-06-21 23:59:00

Date(s) :

2025-06-21

Grande manifestation populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs de tous niveaux ou professionnels, la fête de la musique se déroulera à Nyons samedi 21 Juin.

.

Place du Docteur Bourdongle La Place du Docteur Bourdongle ou Place des Arcades

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 10 l.flouret@nyons.com

English :

The Fête de la Musique is a popular, free event open to all musicians, whether amateurs or professionals, and will be held in Nyons on Saturday June 21.

German :

Das Musikfest findet am Samstag, dem 21. Juni, in Nyons statt und ist eine große kostenlose Volksveranstaltung, die allen Musikern offen steht, egal ob Amateuren aller Niveaus oder Profis.

Italiano :

Sabato 21 giugno si terrà a Nyons la Fête de la Musique, un evento popolare e gratuito aperto a tutti i musicisti, dilettanti di ogni livello e professionisti.

Espanol :

El sábado 21 de junio se celebrará en Nyons la Fête de la Musique, un acontecimiento popular, gratuito y abierto a todos los músicos, tanto aficionados de todos los niveles como profesionales.

L’événement Fête de la musique à Nyons Nyons a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale