Fête de la musique à Ordonnac stade Ordonnac dimanche 21 juin 2026.

stade Rue du Noyer Ordonnac Gironde

Tarif : – –

Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Les Courses en folies vous proposent de fêter la musique. Les festivités prendront place au stade.
Informations détaillées à venir.   .

stade Rue du Noyer Ordonnac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 58 55 17 

L’événement Fête de la musique à Ordonnac Ordonnac a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Médoc-Vignoble