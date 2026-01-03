Fête de la musique à Ordonnac stade Ordonnac

Fête de la musique à Ordonnac

stade Rue du Noyer Ordonnac Gironde

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

2026-06-21

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Les Courses en folies vous proposent de fêter la musique. Les festivités prendront place au stade.

Informations détaillées à venir. .

+33 6 81 58 55 17

English : Fête de la musique à Ordonnac

