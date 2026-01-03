Fête de la musique à Ordonnac stade Ordonnac
Fête de la musique à Ordonnac stade Ordonnac dimanche 21 juin 2026.
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
2026-06-21
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Les Courses en folies vous proposent de fêter la musique. Les festivités prendront place au stade.
Informations détaillées à venir. .
stade Rue du Noyer Ordonnac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 58 55 17
English : Fête de la musique à Ordonnac
