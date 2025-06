Fête de la Musique à Ostatu – Ostatu Marciac 21 juin 2025 18:00

Gers

Fête de la Musique à Ostatu Ostatu MARCIAC Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21 06:00:00

2025-06-21

Le restaurant bar l’Ostatu vous présente l’événement FIESTA MÚSICA .

Pour l’occasion, l’équipe prépare une belle soirée dès 18h avec tapas et grillades, puis un passage en mode Club jusqu’à 6h avec ODHJO au platines.

Ostatu MARCIAC

Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 12 92 45 64 ostaturestaurant@gmail.com

English :

Restaurant bar l’Ostatu presents the « FIESTA MÚSICA » event.

For the occasion, the team is preparing a great evening from 6pm with tapas and grilled meats, followed by a switch to Club mode until 6am with ODHJO at the turntables.

German :

Die Restaurant-Bar L’Ostatu präsentiert Ihnen die Veranstaltung « FIESTA MÚSICA ».

Das Team bereitet ab 18 Uhr einen schönen Abend mit Tapas und Grillspezialitäten vor, danach geht es bis 6 Uhr in den Clubmodus über, mit ODHJO an den Plattentellern.

Italiano :

Il ristorante bar l’Ostatu presenta l’evento « FIESTA MÚSICA ».

Per l’occasione, il team sta preparando una grande serata a partire dalle 18.00 con tapas e carne alla griglia, per poi passare alla modalità Club fino alle 6.00 con ODHJO ai giradischi.

Espanol :

Restaurant bar l’Ostatu presenta el evento ‘FIESTA MÚSICA’.

Para la ocasión, el equipo está preparando una gran velada a partir de las 6 de la tarde con tapas y carnes a la brasa, para después pasar al modo Club hasta las 6 de la mañana con ODHJO a los platos.

