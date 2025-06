Fête de la musique à Padirac – Rocamadour 21 juin 2025 15:00

Lot

Fête de la musique à Padirac Place Salmon Rocamadour Lot

Gratuit

Début : 2025-06-21 15:00:00

fin : 2025-06-21 17:00:00

2025-06-21

Le groupe Mozaïc propose un concert festif mêlant des styles variés tels que pop, folk et jazz. Une occasion de découvrir ce groupe dynamique lors de la Fête de la Musique

.

Place Salmon

Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 33 63 26

English :

The Mozaïc group offers a festive concert mixing a variety of styles such as pop, folk and jazz. An opportunity to discover this dynamic group during the Fête de la Musique

German :

Die Gruppe Mozaïc bietet ein festliches Konzert, das verschiedene Stile wie Pop, Folk und Jazz miteinander verbindet. Eine Gelegenheit, diese dynamische Gruppe bei der Fête de la Musique zu entdecken

Italiano :

Il gruppo Mozaïc proporrà un concerto festivo che combina una varietà di stili tra cui pop, folk e jazz. Un’occasione per scoprire questo gruppo dinamico durante la Fête de la Musique

Espanol :

El grupo Mozaïc ofrecerá un concierto festivo en el que combinará estilos tan variados como el pop, el folk y el jazz. Una oportunidad para descubrir a este dinámico grupo durante la Fiesta de la Música

