Fête de la musique à Padirac soirée moules frites – Padirac 21 juin 2025 19:00

Lot

Fête de la musique à Padirac soirée moules frites Restaurant l’Ardoise Padirac Lot

Tarif : 16 – 16 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Le restaurant L’Ardoise vous propose une soirée conviviale autour d’un repas moules-frites, accompagnée d’une animation musicale sur le thème des années 80 avec DJ Fredo. Une ambiance festive pour célébrer la Fête de la Musique.

Réservation obligatoire.

– À partir de 19h accueil des participants

– Repas moules-frites

– Animation musicale années 80 avec DJ Fredo 16 .

Restaurant l’Ardoise

Padirac 46500 Lot Occitanie +33 5 65 11 90 40

English :

L’Ardoise restaurant invites you to a convivial evening of mussels and French fries, accompanied by 80s-themed musical entertainment with DJ Fredo. A festive atmosphere to celebrate the Fête de la Musique.

Reservations essential.

German :

Das Restaurant L’Ardoise bietet Ihnen einen geselligen Abend bei einem Essen mit Muscheln und Pommes frites, begleitet von einer musikalischen Unterhaltung zum Thema der 80er Jahre mit DJ Fredo. Eine festliche Atmosphäre, um die Fête de la Musique zu feiern.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Il ristorante L’Ardoise propone una serata conviviale a base di cozze e patatine, accompagnata da un intrattenimento musicale sul tema degli anni ’80 con DJ Fredo. Un’atmosfera di festa per celebrare la Fête de la Musique.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

El restaurante L’Ardoise propone una agradable velada a base de mejillones y patatas fritas, acompañada de animación musical sobre el tema de los años 80 con DJ Fredo. Un ambiente festivo para celebrar la Fiesta de la Música.

Reserva obligatoria.

