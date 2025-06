FÊTE DE LA MUSIQUE À PAULHAN – Paulhan 21 juin 2025 07:00

Hérault

FÊTE DE LA MUSIQUE À PAULHAN Paulhan Hérault

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Une fête de la musique conviviale, originale, aux petits oignons !

Les concerts :

Orchestre BTP Rock GnawaTranse Berbére.

LIPS, Rock Pop ElectroDub.

DJ Hello Bel-Oiseau en fin de soirée.

DJ Laurent Maah Deep House / House.

DJ Adri Sun Techhouse / Afrohouse.

DJ LIVE EVENT

Les adresses

2ter rue Raspail.

Boulevard de la Liberté.

Cour des algecos, Route d’usclas.

À partir de 18h -Entrée libre.

Scène ouverte en début de soirée.

Guinguette Food Truck expo espace enfants sous responsabilité des parents.

À partir de 18h -Entrée libre.

Restauration (réservation conseillée au 06.62.24.14.52) et buvette. .

Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 08

English :

A convivial, original, gourmet music festival!

The concerts :

Orchestre BTP Rock GnawaTranse Berbére.

LIPS, Rock Pop ElectroDub.

DJ Hello Bel-Oiseau at the end of the evening.

DJ Laurent Maah Deep House / House.

DJ Adri Sun Techhouse / Afrohouse.

DJ LIVE EVENT

Addresses :

2ter rue Raspail.

Boulevard de la Liberté.

Cour des algecos, Route d?usclas.

German :

Ein geselliges, originelles Musikfest auf den Punkt gebracht!

Die Konzerte :

Orchestre BTP Rock GnawaTranse Berbére.

LIPS, Rock Pop ElectroDub.

DJ Hello Bel-Oiseau am späten Abend.

DJ Laurent Maah Deep House / House.

DJ Adri Sun Techhouse / Afrohouse.

DJ LIVE EVENT

Adressen:

rue Raspail 2ter.

Boulevard de la Liberté (Boulevard der Freiheit).

Cour des algecos, Route d?usclas.

Italiano :

Un festival musicale amichevole, originale e di alto livello!

I concerti :

Orchestre BTP Rock GnawaTranse Berbére.

LIPS, Rock Pop ElectroDub.

DJ Hello Bel-Oiseau a fine serata.

DJ Laurent Maah Deep House / House.

DJ Adri Sun Techhouse / Afrohouse.

DJ EVENTO LIVE

Indirizzi:

2ter rue Raspail.

Boulevard de la Liberté.

Cour des algecos, Route d’usclas.

Espanol :

Un festival de música simpático, original y de primera categoría

Los conciertos :

Orquesta BTP Rock GnawaTranse Berbére.

LIPS, Rock Pop ElectroDub.

DJ Hello Bel-Oiseau al final de la noche.

DJ Laurent Maah Deep House / House.

DJ Adri Sun Techhouse / Afrohouse.

DJ EVENTO EN VIVO

Direcciones:

2ter rue Raspail.

Boulevard de la Liberté.

Cour des algecos, Route d’usclas.

