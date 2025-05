Fête de la musique à Pertuis – Place Jean Jaures Pertuis, 21 juin 2025 17:00, Pertuis.

Vaucluse

Fête de la musique à Pertuis Samedi 21 juin 2025 à 17h. Place Jean Jaures Centre Ville Pertuis Vaucluse

Début : 2025-06-21 17:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

La Fête de la Musique arrive à Pertuis le 21 juin !

À l’occasion de la Fête de la Musique, le Conservatoire vous propose plusieurs concerts tout au long de la soirée dès 17h00, une déambulation des Pitchounes animera le centre-ville, suivie à 18h00 du concert des Musiques Actuelles sur la place Thomas. À 19h45, l’Harmonie Junior se produira sur le cours de la République, avant de laisser place à 21h00 au concert de l’Harmonie Durance Luberon, au même endroit. .

Place Jean Jaures Centre Ville

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 67 20

English :

The Fête de la Musique arrives in Pertuis on June 21!

German :

Die Fête de la Musique kommt am 21. Juni nach Pertuis!

Italiano :

La Fête de la Musique arriva a Pertuis il 21 giugno!

Espanol :

La Fiesta de la Música llega a Pertuis el 21 de junio

