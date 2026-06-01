Fête de la musique à Ploeuc-l’Hermitage Plœuc-L’Hermitage samedi 20 juin 2026.

Plœuc-L’Hermitage

Fête de la musique à Ploeuc-l’Hermitage

Place Louis Morel Plœuc-L’Hermitage Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Joli programme pour la Fête de la musique à Plœuc-L’Hermitage !

Dès 18h, venez vous initier à la zumba lors de la zumba party proposée par l’association Big Easy,

A partir de 18h45 se produiront sur scène École de musique Centre Armor, Art culture, Folklore du Lié, Les Chantous d’Loudia, Duo Ellie Davis Kennedy et Christophe Menguy, Why notes.

L’association Les copains de boules vous proposera de la restauration-buvette.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la mairie de Plœuc-L’Hermitage. .

Place Louis Morel Plœuc-L’Hermitage 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 22 00

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English :

L’événement Fête de la musique à Ploeuc-l’Hermitage Plœuc-L’Hermitage a été mis à jour le 2026-06-05 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme