Fête de la musique à Pons (devant les cafés restaurants) Pons 21 juin 2025 19:00

Charente-Maritime

Fête de la musique à Pons (devant les cafés restaurants) Place de la République Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Fête de la Musique devant le restaurant le Français à Pons

.

Place de la République

Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mairie@pons-ville.fr

English :

Fête de la Musique in front of the restaurant Le Français in Pons

German :

Fête de la Musique vor dem Restaurant le Français in Pons

Italiano :

Festa della Musica davanti al ristorante le Français di Pons

Espanol :

Fiesta de la Música frente al restaurante Le Français de Pons

L’événement Fête de la musique à Pons (devant les cafés restaurants) Pons a été mis à jour le 2025-06-18 par Offices de Tourisme de Jonzac