Fête de la musique à Pons – jardins de la seugne Pons 21 juin 2025 14:00

Charente-Maritime

Fête de la musique à Pons jardins de la seugne Place de la République Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 14:00:00

fin : 2025-06-21 23:59:00

Date(s) :

2025-06-21

Le 21 juin, ce sera l’Été, Pons sera en Musique !

.

jardins de la seugne Place de la République

Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 46 46 mairie@pons-ville.fr

English :

On June 21, it will be Summer, Pons will be in Music!

German :

Am 21. Juni wird es Sommer, Pons wird musikalisch!

Italiano :

Il 21 giugno sarà estate e Pons si animerà di musica!

Espanol :

El 21 de junio será verano y Pons se llenará de música

L’événement Fête de la musique à Pons Pons a été mis à jour le 2025-06-11 par Offices de Tourisme de Jonzac Haute Saintonge