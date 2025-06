Fête de la Musique à Pontonx Pontonx-sur-l’Adour 21 juin 2025 18:00

Landes

Fête de la Musique à Pontonx Place de l’Église Pontonx-sur-l’Adour Landes

Concerts de la fête de la Musique à la plaine de l’église à partir de 18h

18h Conservatoire de musique des Landes

19h Banda la Txunga

20h Concert de Big Daddy

Marché artisanal et restauration sur place par l’ACAP

Place de l’Église

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 50 00 musique.mediatheque@pontonx.fr

English : Fête de la Musique à Pontonx

Fête de la Musique concerts on the plaine de l’église starting at 6pm

6pm: Conservatoire de musique des Landes

7pm: Banda la Txunga

8pm: Big Daddy concert

Craft market and on-site catering by ACAP

German : Fête de la Musique à Pontonx

Konzerte der Fête de la Musique auf der Kirchenebene ab 18 Uhr

18 Uhr: Conservatoire de musique des Landes (Musikkonservatorium der Landes)

19 Uhr: Banda la Txunga

20 Uhr: Konzert von Big Daddy

Kunsthandwerkermarkt und Verpflegung vor Ort durch den ACAP

Italiano :

Concerti della Fête de la Musique sul terreno della chiesa dalle 18.00

ore 18.00: Conservatorio di musica delle Lande

ore 19.00: Banda la Txunga

ore 20.00: concerto dei Big Daddy

Mercatino dell’artigianato e ristorazione in loco a cura di ACAP

Espanol : Fête de la Musique à Pontonx

Conciertos de la Fiesta de la Música en el recinto de la iglesia a partir de las 18.00 horas

18:00 h: Conservatorio de música de las Landas

19:00 h: Banda la Txunga

20:00 h: Concierto de Big Daddy

Mercado artesanal y restauración a cargo de ACAP

