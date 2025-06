Fête de la Musique à Prayssac Prayssac 21 juin 2025 19:00

Lot

Fête de la Musique à Prayssac Place de la liberté Prayssac Lot

L’association Prayssac Jumelage organise l’édition 2025 de la Fête de la Musique de Prayssac.

19h ouverture de soirée → les élèves de l’École de Musique / l’atelier rock de l’École Buissionnière

21h Concert de « Simple Five »

Présence de foodtrucks salés / buvette & stand sucré au profit des écoles par PEPA .

Place de la liberté

Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 65 30 61 44

English :

The Prayssac Jumelage association is organizing the 2025 edition of the Fête de la Musique de Prayssac.

German :

Der Verein Prayssac Jumelage organisiert die Ausgabe 2025 der Fête de la Musique de Prayssac.

Italiano :

L’associazione Prayssac Jumelage organizza l’edizione 2025 della Fête de la Musique de Prayssac.

Espanol :

La asociación Prayssac Jumelage organiza la edición 2025 de la Fiesta de la Música de Prayssac.

