Fête de la musique à Rancon – Square de la Lanterne Rancon 20 juin 2025 19:30

Haute-Vienne

Square de la Lanterne Place de la Mairie Rancon Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 19:30:00

fin : 2025-06-20 22:00:00

Date(s) :

2025-06-20

Fêtez la toute proche arrivée de l’été en musique avec le groupe « Monkey business » quatre musiciens Limougeauds qui piochent dans le répertoire rock, soul ou reggae des années 60,70 ! Sylvain Brousse à la basse, Thomas Marchand à la batterie, Clément Denis aux claviers , et Anthony Picard à la guitare et au chant. Si vous êtes nostalgique des Beatles, de Creedence Clearwater revival ou de Stevie Wonder ils vous attendent, pour renouer avec l’esprit seventies enfoui au plus profond de vous ! Buvette par l’association « Délivrez Nous Du Malt » et restauration par le « Comité d’Animation de Rancon » sur place. .

Square de la Lanterne Place de la Mairie

Rancon 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 68 73 bibliotheque@gartempe-saint-pardoux.fr

