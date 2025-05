FÊTE DE LA MUSIQUE À RIEUX-VOLVESTRE ! – Place des Jacobins Rieux-Volvestre, 21 juin 2025 19:00, Rieux-Volvestre.

FÊTE DE LA MUSIQUE À RIEUX-VOLVESTRE !

21 juin 2025 19:00:00

23:00:00

2025-06-21

Pour la fête de la musique, l’association « Le Nid des ELEFANTO » vous invite à partager en famille une soirée avec un spectacle musical et un concert.

Venez faire la « Fête de la musique » avec un spectacle musical pour toute la famille avec du chant, du piano et des percussions…Et pour finir la soirée un concert de musique tzigane vous fera voyager…Endiablée et virevoltante parfois déchirante, de la Russie à la Hongrie en passant par la Turquie et la Roumanie, « La Chorba de Raouf » nous transporte en cadence dans les plaisirs de la fête et de la danse…au son de violons, clarinette, accordéon, guitare, contrebasse et de voix qui s’entrelacent, se répondent, se soutiennent et s’embrassent pour faire vivre un répertoire traditionnel et Rom d’Europe de l’Est. .

Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie

English :

For the Fête de la Musique, the association « Le Nid des ELEFANTO » invites you and your family to enjoy an evening of music and concert.

German :

Anlässlich der Fête de la Musique lädt der Verein « Le Nid des ELEFANTO » Sie und Ihre Familie ein, einen Abend mit einer musikalischen Darbietung und einem Konzert gemeinsam zu verbringen.

Italiano :

In occasione della Festa della Musica, l’associazione « Le Nid des ELEFANTO » invita voi e la vostra famiglia a godervi una serata di musica e un concerto.

Espanol :

Con motivo de la Fiesta de la Música, la asociación « Le Nid des ELEFANTO » le invita a usted y a su familia a disfrutar de una velada musical y de un concierto.

