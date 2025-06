Fête de la musique à Rives-en-Seine – Rives-en-Seine 21 juin 2025 17:45

Seine-Maritime

Fête de la musique à Rives-en-Seine Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 17:45:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Une Fête de la Musique à Rives-en-Seine haute en couleurs… et en décibels !

Cette année pour la Fête de la Musique, Rives-en-Seine vibrera au rythme de 11 scènes réparties dans des lieux emblématiques, pour accueillir plus de 30 groupes aux styles musicaux aussi variés qu’énergiques rock, jazz, électro, musiques du monde, pop, classique, rap, folk… il y en a pour toutes les oreilles et toutes les ambiances !

D’une ambiance à l’autre, laissez-vous porter par une véritable balade musicale à travers un cadre de vie exceptionnel. En flânant de concert en concert, vous (re)découvrirez les trésors de notre patrimoine, les ruelles charmantes, le bord de Seine, les bâtisses historiques c’est cette atmosphère unique qui rend notre ville si vivante.

Programme

(horaires donnés à titre indicatif)

Place d’Armes

18h15 DREAM ON (cover rock)

20h00 COVER (pop-rock)

21h45 ORANGE YETI (pop rock electro)

23h15 DOORSHAN (rock electro)

Bord de Seine

17h00 HAUCHECORNE (rock français)

18h15 BIG STUF (soul)

19h45 LUX ORNOT (indie rock funk)

21h30 WHO KNOWS (soul)

23h FOLLOW BIRDS (pop rock electro)

Hôtel de Ville

18h30 TRIP TONIC (rock)

20h00 POPCAST (rock blues)

21h45 RUN (rock)

23h15 THE HIG BAND (pop rock)

Office de Tourisme

19h00 VANESSA (rock)

20h00 THE ROADY BLUES BAND (pop soul)

22h00 CYBE AND FRIENDS (pop soul)

Rue Letellier

18h00 LE BANJO DE BOZO (folk)

19h00 et 21h30 GRAFFITI (pop rock)

20h15 et 22h45 OSMOZ (pop rock)

Ancienne prison

18h30 SUNSHOWER (jazz)

19h45 COTTON CLUB BOUNCE (lindy hop, swing)

21h00 LEGEND & MASTER BLUES (rock blues)

22h30 LIVING WEST (indie rock)

Gribane/MuséoSeine

18h30 BS3J (pop rock)

20h00 HARMONIE DE GRAND-CAMP (variété)

21h15 DIXIES PEPS (variété)

Bac n°10

17h45 THE CO FISH’UP (pop soul)

19h00 PITCH & LEMON (variété)

Rue Thomas Bazin

17h45 ALNO (duo acoustique)

19h15 MILLIONS MILES (rock-blues-pop)

20h45 MAD DEERE (indie rock)

22h30 READ HEAD EMPIRE (rock)

Une Fête de la Musique à Rives-en-Seine haute en couleurs… et en décibels !

Cette année pour la Fête de la Musique, Rives-en-Seine vibrera au rythme de 11 scènes réparties dans des lieux emblématiques, pour accueillir plus de 30 groupes aux styles musicaux aussi variés qu’énergiques rock, jazz, électro, musiques du monde, pop, classique, rap, folk… il y en a pour toutes les oreilles et toutes les ambiances !

D’une ambiance à l’autre, laissez-vous porter par une véritable balade musicale à travers un cadre de vie exceptionnel. En flânant de concert en concert, vous (re)découvrirez les trésors de notre patrimoine, les ruelles charmantes, le bord de Seine, les bâtisses historiques c’est cette atmosphère unique qui rend notre ville si vivante.

Programme

(horaires donnés à titre indicatif)

Place d’Armes

18h15 DREAM ON (cover rock)

20h00 COVER (pop-rock)

21h45 ORANGE YETI (pop rock electro)

23h15 DOORSHAN (rock electro)

Bord de Seine

17h00 HAUCHECORNE (rock français)

18h15 BIG STUF (soul)

19h45 LUX ORNOT (indie rock funk)

21h30 WHO KNOWS (soul)

23h FOLLOW BIRDS (pop rock electro)

Hôtel de Ville

18h30 TRIP TONIC (rock)

20h00 POPCAST (rock blues)

21h45 RUN (rock)

23h15 THE HIG BAND (pop rock)

Office de Tourisme

19h00 VANESSA (rock)

20h00 THE ROADY BLUES BAND (pop soul)

22h00 CYBE AND FRIENDS (pop soul)

Rue Letellier

18h00 LE BANJO DE BOZO (folk)

19h00 et 21h30 GRAFFITI (pop rock)

20h15 et 22h45 OSMOZ (pop rock)

Ancienne prison

18h30 SUNSHOWER (jazz)

19h45 COTTON CLUB BOUNCE (lindy hop, swing)

21h00 LEGEND & MASTER BLUES (rock blues)

22h30 LIVING WEST (indie rock)

Gribane/MuséoSeine

18h30 BS3J (pop rock)

20h00 HARMONIE DE GRAND-CAMP (variété)

21h15 DIXIES PEPS (variété)

Bac n°10

17h45 THE CO FISH’UP (pop soul)

19h00 PITCH & LEMON (variété)

Rue Thomas Bazin

17h45 ALNO (duo acoustique)

19h15 MILLIONS MILES (rock-blues-pop)

20h45 MAD DEERE (indie rock)

22h30 READ HEAD EMPIRE (rock) .

Caudebec-en-Caux

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie

English : Fête de la musique à Rives-en-Seine

A Fête de la Musique in Rives-en-Seine full of color? and decibels!

For this year’s Fête de la Musique, Rives-en-Seine will be vibrating to the rhythm of 11 stages set up in emblematic locations, welcoming over 30 groups with musical styles as varied as they are energetic: rock, jazz, electro, world music, pop, classical, rap, folk? there’s something for every ear and every mood!

Let yourself be swept along on a musical journey through an exceptional environment. As you stroll from concert to concert, you’ll (re)discover the treasures of our heritage, charming alleyways, the banks of the Seine and historic buildings: it’s this unique atmosphere that makes our city so lively.

Program

(times given for information only)

Place d?Armes

18h15 ? DREAM ON (cover rock)

20h00 ? COVER (pop-rock)

21h45 ? ORANGE YETI (pop rock electro)

23h15 ? DOORSHAN (electro rock)

Bord de Seine

17h00 ? HAUCHECORNE (French rock)

18h15 ? BIG STUF (soul)

19h45 ? LUX ORNOT (indie rock funk)

21h30 ? WHO KNOWS (soul)

23h ? FOLLOW BIRDS (electro rock pop)

Town Hall

18h30 ? TRIP TONIC (rock)

20h00 ? POPCAST (rock blues)

21h45 ? RUN (rock)

23h15 ? THE HIG BAND (pop rock)

Tourist Office

19h00 ? VANESSA (rock)

20h00 ? THE ROADY BLUES BAND (pop soul)

22h00 ? CYBE AND FRIENDS (pop soul)

Rue Letellier

18h00 ? LE BANJO DE BOZO (folk)

7:00 pm and 9:30 pm ? GRAFFITI (pop rock)

8:15pm and 10:45pm ? OSMOZ (pop rock)

Old prison

18h30 ? SUNSHOWER (jazz)

19h45 ? COTTON CLUB BOUNCE (lindy hop, swing)

21h00 ? LEGEND & MASTER BLUES (rock blues)

22h30 ? LIVING WEST (indie rock)

Gribane/MuséoSeine

18h30 ? BS3J (pop rock)

20h00 ? HARMONIE DE GRAND-CAMP (variety)

21h15 ? DIXIES PEPS (variety)

Trough n°10

17h45 ? THE CO FISH?UP (pop soul)

19h00 ? PITCH & LEMON (variety)

Rue Thomas Bazin

17h45 ? ALNO (acoustic duo)

19h15 ? MILLIONS MILES (rock-blues-pop)

20h45 ? MAD DEERE (indie rock)

22h30 ? READ HEAD EMPIRE (rock)

German :

Ein farbenfrohes Musikfest in Rives-en-Seine mit viel Lärm!

Bei der diesjährigen Fête de la Musique wird Rives-en-Seine im Rhythmus von 11 Bühnen vibrieren, die an symbolträchtigen Orten verteilt sind, um mehr als 30 Bands mit ebenso unterschiedlichen wie energiegeladenen Musikstilen zu empfangen: Rock, Jazz, Elektro, Weltmusik, Pop, Klassik, Rap, Folk… für jedes Ohr und jede Stimmung ist etwas dabei!

Lassen Sie sich von einer Stimmung zur nächsten treiben und machen Sie einen musikalischen Spaziergang durch ein außergewöhnliches Lebensumfeld. Während Sie von Konzert zu Konzert schlendern, werden Sie die Schätze unseres Kulturerbes (wieder-)entdecken, die charmanten Gassen, die Ufer der Seine, die historischen Gebäude: Es ist diese einzigartige Atmosphäre, die unsere Stadt so lebendig macht.

Programm

(Zeitangaben ohne Gewähr)

Place d’Armes

18h15 ? DREAM ON (Coverrock)

20h00 ? COVER (Pop-Rock)

21h45 ? ORANGE YETI (Pop-Rock-Elektro)

23h15 ? DOORSHAN (Elektro-Rock)

Ufer der Seine

17h00 ? HAUCHECORNE (französischer Rock)

18h15 ? BIG STUF (Soul)

19h45 ? LUX ORNOT (Indie Rock Funk)

21h30 ? WHO KNOWS (Soul)

23h ? FOLLOW BIRDS (Pop-Rock-Elektro)

Rathaus der Stadt

18h30 ? TRIP TONIC (Rock)

20h00 ? POPCAST (Blues-Rock)

21h45 ? RUN (Rock)

23h15 ? THE HIG BAND (Pop-Rock)

Büro für Tourismus

19h00 ? VANESSA (Rockmusik)

20h00 ? THE ROADY BLUES BAND (Pop-Soul)

22h00 ? CYBE AND FRIENDS (Pop Soul)

Straße Letellier

18h00 ? LE BANJO DE BOZO (Folk)

19.00 Uhr und 21.30 Uhr ? GRAFFITI (Pop-Rock)

20.15 Uhr und 22.45 Uhr ? OSMOZ (Pop-Rock)

Ehemaliges Gefängnis

18h30 ? SUNSHOWER (Jazz)

19h45 ? COTTON CLUB BOUNCE (Lindy Hop, Swing)

21h00 ? LEGEND & MASTER BLUES (Rock Blues)

22h30 ? LIVING WEST (Indie-Rock)

Gribane/MuséoSeine

18h30 ? BS3J (Pop-Rock)

20h00 ? HARMONIE DE GRAND-CAMP (Varieté)

21h15 ? DIXIES PEPS (Vielfalt)

Fach Nr. 10

17h45 ? THE CO FISH?UP (Soul-Pop)

19h00 ? PITCH & LEMON (Vielfalt)

Straße Thomas Bazin

17h45 ? ALNO (akustisches Duo)

19h15 ? MILLIONS MILES (Rock-Blues-Pop)

20h45 ? MAD DEERE (Indie-Rock)

22h30 ? READ HEAD EMPIRE (Rock)

Italiano :

Una Festa della Musica a Rives-en-Seine piena di colori e di decibel!

Per la Fête de la Musique di quest’anno, Rives-en-Seine si scatenerà al ritmo di 11 palcoscenici distribuiti nei suoi luoghi più emblematici, accogliendo oltre 30 gruppi con stili musicali tanto vari quanto energici: rock, jazz, electro, world music, pop, classica, rap, folk? Ce n’è per ogni orecchio e per ogni umore!

Da un’atmosfera all’altra, lasciatevi trasportare in un viaggio musicale in un ambiente eccezionale. Passeggiando da un concerto all’altro, (ri)scoprirete i tesori del nostro patrimonio, le affascinanti stradine, le rive della Senna e gli edifici storici: è questa atmosfera unica che rende la nostra città così vivace.

Programma

(gli orari sono forniti a titolo indicativo)

Piazza d’armi

18h15 ? DREAM ON (cover rock)

20h00 ? COVER (pop-rock)

21h45 ? ORANGE YETI (elettro pop rock)

23h15 ? DOORSHAN (elettro rock)

Bord de Seine

17h00 ? HAUCHECORNE (rock francese)

18h15 ? BIG STUF (soul)

19h45 ? LUX ORNOT (indie rock funk)

21h30 ? WHO KNOWS (soul)

23h ? FOLLOW BIRDS (elettro pop rock)

Municipio

18h30 ? TRIP TONIC (rock)

20h00 ? POPCAST (rock blues)

21h45 ? RUN (rock)

23h15 ? THE HIG BAND (pop rock)

Ufficio del turismo

19h00 ? VANESSA (rock)

20h00 ? THE ROADY BLUES BAND (pop soul)

22h00 ? CYBE AND FRIENDS (pop soul)

Rue Letellier

18h00 ? LE BANJO DE BOZO (folk)

19.00 e 21.30 ? GRAFFITI (pop rock)

20.15 e 22.45 ? OSMOZ (pop rock)

Vecchia prigione

18h30 ? SUNSHOWER (jazz)

19h45 ? COTTON CLUB BOUNCE (lindy hop, swing)

21h00 ? LEGEND & MASTER BLUES (rock blues)

22h30 ? LIVING WEST (indie rock)

Gribane/MuséoSeine

18h30 ? BS3J (pop rock)

20h00 ? HARMONIE DE GRAND-CAMP (varietà)

21h15 ? DIXIES PEPS (varietà)

Abbeveratoio n°10

17h45 ? IL PESCE DI CO (pop soul)

19h00 ? PITCH & LEMON (varietà)

Rue Thomas Bazin

17h45 ? ALNO (duo acustico)

19h15 ? MILLIONS MILES (rock-blues-pop)

20h45 ? MAD DEERE (indie rock)

22h30 ? Leggere l’impero della testa (rock)

Espanol :

Una Fiesta de la Música en Rives-en-Seine llena de color… ¡y decibelios!

Para la Fiesta de la Música de este año, Rives-en-Seine vibrará al ritmo de 11 escenarios repartidos por varios lugares emblemáticos, que acogerán a más de 30 grupos con estilos musicales tan variados como enérgicos: rock, jazz, electro, músicas del mundo, pop, clásica, rap, folk… ¡hay para todos los oídos y todos los estados de ánimo!

De un ambiente a otro, déjese llevar en un viaje musical por un marco excepcional. Paseando de concierto en concierto, (re)descubrirá los tesoros de nuestro patrimonio, las callejuelas con encanto, las orillas del Sena y los edificios históricos: es esta atmósfera única la que da vida a nuestra ciudad.

Programa

(horarios a título indicativo)

Plaza de Armas

18h15 ? DREAM ON (cover rock)

20h00 ? COVER (pop-rock)

21h45 ? ORANGE YETI (electro pop rock)

23h15 ? DOORSHAN (electro rock)

Bord de Seine

17h00 ? HAUCHECORNE (rock francés)

18h15 ? BIG STUF (soul)

19h45 ? LUX ORNOT (indie rock funk)

21h30 ? WHO KNOWS (soul)

23h ? FOLLOW BIRDS (electro pop rock)

Ayuntamiento

18h30 ? TRIP TONIC (rock)

20h00 ? POPCAST (rock blues)

21h45 ? RUN (rock)

23h15 ? THE HIG BAND (pop rock)

Oficina de Turismo

19h00 ? VANESSA (rock)

20h00 ? THE ROADY BLUES BAND (pop soul)

22h00 ? CYBE AND FRIENDS (pop soul)

Rue Letellier

18h00 ? LE BANJO DE BOZO (folk)

19h00 y 21h30 ? GRAFFITI (pop rock)

20.15 h y 22.45 h ? OSMOZ (pop rock)

Antigua prisión

18h30 ? SUNSHOWER (jazz)

19h45 ? COTTON CLUB BOUNCE (lindy hop, swing)

21h00 ? LEGEND & MASTER BLUES (rock blues)

22h30 ? LIVING WEST (indie rock)

Gribane/MuséoSeine

18h30 ? BS3J (pop rock)

20h00 ? HARMONIE DE GRAND-CAMP (variedad)

21h15 ? DIXIES PEPS (variedad)

Comedero n°10

17h45 ? THE CO FISH?UP (pop soul)

19h00 ? PITCH & LEMON (variedad)

Rue Thomas Bazin

17h45 ? ALNO (dúo acústico)

19h15 ? MILLIONS MILES (rock-blues-pop)

20h45 ? MAD DEERE (indie rock)

22h30 ? READ HEAD EMPIRE (rock)

L’événement Fête de la musique à Rives-en-Seine Rives-en-Seine a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine