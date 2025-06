Fête de la musique à Rochefort Océan – Rochefort 21 juin 2025 07:00

Charente-Maritime

Fête de la musique à Rochefort Océan Rochefort et communes de Rochefort Océan Rochefort Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Dans les communes de Rochefort Océan et à Rochefort, dans les lieux publics mais aussi dans les bars et restaurants du territoire…

Rochefort et communes de Rochefort Océan

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 08 60 contact@rochefort-ocean.com

English : Music festival in Rochefort Océan

In the communes of Rochefort Océan and in Rochefort, in public places but also in bars and restaurants of the territory…

German : Musikfest in Rochefort Océan

In den Gemeinden von Rochefort Océan und in Rochefort, an öffentlichen Orten, aber auch in den Bars und Restaurants des Gebiets…

Italiano :

Nei comuni di Rochefort Océan e di Rochefort, nei locali pubblici ma anche nei bar e nei ristoranti della zona…

Espanol :

En los municipios de Rochefort Océan y en Rochefort, en lugares públicos pero también en bares y restaurantes de la zona…

