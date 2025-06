Fête de la musique à Saint-Brice – Saint-Brice 21 juin 2025 19:30

Gironde

Fête de la musique à Saint-Brice Le Bourg Saint-Brice Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:30:00

fin : 2025-06-21 23:30:00

Date(s) :

2025-06-21

On l’attendait et la revoila ! Préparez-vous à une soirée pleine de rythme, de rires et de bonne humeur ! Petits et grands, venez danser, chanter et vibrer avec nous pour cette 2e édition qui promet d’envoyer du lourd. Les groupes seront dévoilés chaque semaine… restez connectés ! Une belle soirée d’été, de la musique live, des sourires partout… c’est ça, l’esprit de la Fête de la Musique. Entrée libre. Restauration et buvette sur place. .

Le Bourg

Saint-Brice 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine assoasci33@gmail.com

