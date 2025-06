Fête de la musique à Saint-Laurent-Médoc – Le P’tit Marché Saint-Laurent-Médoc 21 juin 2025 18:00

Gironde

Fête de la musique à Saint-Laurent-Médoc Le P'tit Marché Centre-Bourg Saint-Laurent-Médoc Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

L’association les Bergères organise sa soirée dans le cadre de la fête de la musique avec au programme restauration avec le food Truck Yec’hed Nat (crêpes bretonnes salées et sucrées) et Wine truck du Médoc avec le Château Julia dès 18h.

De 21h à 22h30, vous assisterez au concert des Papi’s Jazz.

Bancs et chaises à disposition, mais vous avez la possibilité de ramener votre fauteuil.

Entrée libre. .

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine

