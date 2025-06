Fête de la musique à Saint-Maur Saint-Maur 28 juin 2025 15:00

Pour fêter la Musique sous toutes ses formes et couleurs encore et toujours, n’hésitez pas à nous rejoindre le samedi 28 juin sur le site des Ballastières à Saint-Maur !!!

Un éveil musical pour les tout-petits sera proposé à 15h dans la salle du conseil de la mairie, animé par Patrick RENONCET.

Dès 18h00 aux ballastières, ne manquez pas Sylvain GUILLAUMET et ses élèves de guitare, suivi de l’ensemble vocal Familles Rurales.

Et à partir de 20h00, deux concerts exceptionnels avec UNAM et RIEN DANS TON FOLK . !!! .

Chemin des Ballastières

Saint-Maur 36250 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 26 30

English :

Come and take part in the Saint-Maur music festival!

German :

Nehmen Sie am Musikfest in Saint-Maur teil!

Italiano :

Venite a partecipare al festival musicale di Saint-Maur!

Espanol :

¡Participe en el festival de música de Saint-Maur!

