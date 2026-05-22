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FÊTE DE LA MUSIQUE À SAINT PARGOIRE Saint-Pargoire

FÊTE DE LA MUSIQUE À SAINT PARGOIRE Saint-Pargoire

FÊTE DE LA MUSIQUE À SAINT PARGOIRE Saint-Pargoire dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place Roger Salengro

Ville : 34230 Saint-Pargoire

Département : Hérault

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Saint-Pargoire

FÊTE DE LA MUSIQUE À SAINT PARGOIRE

Place Roger Salengro Saint-Pargoire Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique à Saint Pargoire avec le groupe Funf Tuff. A partir de 19h.
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Place Roger Salengro Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 98 70 01  mairie@ville-saintpargoire.com

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English :

Fête de la musique in Saint Pargoire with the group Funf Tuff. Starting at 7pm.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À SAINT PARGOIRE Saint-Pargoire a été mis à jour le 2026-05-22 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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