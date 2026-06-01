Fête de la musique à Saint-Paul aux Bois Saint-Paul-aux-Bois samedi 20 juin 2026.

Saint-Paul-aux-Bois

Fête de la musique à Saint-Paul aux Bois

Saint-Paul-aux-Bois Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Rendez-vous le 20 juin 2026 à partir de 19h00 à Saint Paul aux Bois.

Au programme

Buvette et restauration sur place.

Groupe rétro ambiance.

Un eracheur de feu.

Gratuit .

Informations au 03 23 38 81 67

Rendez-vous le 20 juin 2026 à partir de 19h00 à Saint Paul aux Bois.

Au programme

Buvette et restauration sur place.

Groupe rétro ambiance.

Un eracheur de feu.

Gratuit .

Informations au 03 23 38 81 67 .

Saint-Paul-aux-Bois 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 38 81 67

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English :

See you on June 20, 2026, starting at 7:00 p.m. in Saint Paul aux Bois.

On the program:

Refreshments and food available on site.

Retro band.

A fire performer.

Free admission.

For more information, call 03 23 38 81 67

L’événement Fête de la musique à Saint-Paul aux Bois Saint-Paul-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cœur de Picard