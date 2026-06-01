Fête de la musique à Saint-Paul aux Bois Saint-Paul-aux-Bois
Fête de la musique à Saint-Paul aux Bois Saint-Paul-aux-Bois samedi 20 juin 2026.
Saint-Paul-aux-Bois
Fête de la musique à Saint-Paul aux Bois
Saint-Paul-aux-Bois Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Rendez-vous le 20 juin 2026 à partir de 19h00 à Saint Paul aux Bois.
Au programme
Buvette et restauration sur place.
Groupe rétro ambiance.
Un eracheur de feu.
Gratuit .
Informations au 03 23 38 81 67
Rendez-vous le 20 juin 2026 à partir de 19h00 à Saint Paul aux Bois.
Au programme
Buvette et restauration sur place.
Groupe rétro ambiance.
Un eracheur de feu.
Gratuit .
Informations au 03 23 38 81 67 .
Saint-Paul-aux-Bois 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 38 81 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
See you on June 20, 2026, starting at 7:00 p.m. in Saint Paul aux Bois.
On the program:
Refreshments and food available on site.
Retro band.
A fire performer.
Free admission.
For more information, call 03 23 38 81 67
L’événement Fête de la musique à Saint-Paul aux Bois Saint-Paul-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cœur de Picard