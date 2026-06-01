FÊTE DE LA MUSIQUE À SAINT-PIERRE-DE-LAGES SALLE POLYVALENTE Saint-Pierre-de-Lages

Saint-Pierre-de-Lages

FÊTE DE LA MUSIQUE À SAINT-PIERRE-DE-LAGES

SALLE POLYVALENTE Avenue de Vallesvilles Saint-Pierre-de-Lages Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez profiter d’un moment convivial et fêter la musique au village ! Dansez, chantez et surtout profitez de cette soirée festive.

La municipalité de Saint-Pierre-de-Lages et l’association La Soledra vous donnent rendez-vous pour célébrer la Fête de la Musique dans une ambiance conviviale et festive !

Au programme scène ouverte et concerts, moments de partage pour petits et grands. Venez profiter d’une soirée placée sous le signe de la musique et de la bonne humeur.

Samedi 21 juin

Salle polyvalente

À partir de 18h00

Restauration et buvette sur place

Nous vous attendons nombreux pour faire vibrer notre commune au rythme de la musique !

Entrée libre et ouverte à tous .

SALLE POLYVALENTE Avenue de Vallesvilles Saint-Pierre-de-Lages 31570 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 73 97

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English :

Come enjoy a fun-filled evening and celebrate music in the village! Dance, sing, and above all, enjoy this festive evening.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À SAINT-PIERRE-DE-LAGES Saint-Pierre-de-Lages a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE