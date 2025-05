Fête de la musique à Sainte-Savine – Sainte-Savine, 20 juin 2025 18:00, Sainte-Savine.

Fête de la musique à Sainte-Savine Divers lieux parvis de l'Art Déco, place du Forum & place Reichenbach Sainte-Savine Aube

Pour cette édition 2025, la Ville de Sainte-Savine vous propose un éventail de concerts et spectacles musicaux à travers la ville. De quoi satisfaire petits et grands, passionnés de rock, chansons, percussions, musique classique ou électronique.



>> 18h-19h Orchestre à cordes et hautbois de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse Église



>> 18h-00h Scène partagée des Clés de scène avec buvette* sur place, entrée libre. Place Reichenbach (Place du marché)

M. Hibou (et ses chouettes musiciens) Compositions chansons françaises

The Echoes Rock’n’roll (reprises)

Yvon & autres adhérents Compositions pop-rock

Thibaut et Théo Compositions folk

Late Morning Pop-rock (reprises)

Hélène & autres adhérents Jazz-Saoul (reprises)



>> 19h-19h45 Le plein de musique par l’Orchestre d’Harmonie Sainte-Savine.

Sur le parvis de l’Art Déco



>> 20h-20h30 Groupe de rock de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse.

Sur la place du Forum



>> 20h30-21h Lecture de texte par la médiathèque, accompagnement musicale de Cathy Angelli, responsable magasin d’encadrement à Sainte-Savine.

Sur la place du Forum



>> 21h-21h30 Batucada de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse.

Sur la place du Forum



>> 21h-00h DJ’SET ET DANCEFLOOR EN PLEIN AIR

Avec FABIANH, DJ PIXX et DJMAUF

Par LPA Event en partenariat avec le Petit Aubois

Restauration sur place Parvis de l’Art Déco

Sur place pour la soirée, foodtruck et buvette*.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

