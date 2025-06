Fête de la Musique à Saumur – Saumur 21 juin 2025 07:00

Maine-et-Loire

Fête de la Musique à Saumur Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

La Ville de Saumur célèbre la musique sous toutes ses formes et dans toute sa diversité. Fidèle à la tradition, cette édition 2025 proposera une programmation riche et éclectique répartie sur plusieurs scènes et lieux emblématiques du centre-ville.

Une fête populaire, vivante et ouverte à tous.

Depuis sa création en 1982, la Fête de la Musique s’est imposée comme un grand rendez-vous populaire. À Saumur, elle met à l’honneur toutes les formes d’expressions musicales, qu’elles soient amateurs ou professionnelles, classiques ou actuelles, locales ou nationales.

Au fil des rues et des places, le public pourra découvrir une multitude de propositions concerts, démonstrations, fanfares, scènes ouvertes, musiques de rue, DJ sets… et bien sûr, la Grande Scène, cœur de l’événement, qui accueillera plusieurs artistes reconnus.

Des food-trucks ainsi que les bars et restaurants du centre-ville seront également mobilisés pour assurer l’offre de boissons et de restauration tout au long de la soirée.

Au programme :

GRANDE SCÈNE Place de la République

De 19h à 00h.

DROP CIRCLE World Groove & Électro

De 18h45 à 20h20.

Un set envoûtant et métissé, aux influences hip-hop, funk, world music et bass music, signé par un DJ saisi entre énergie urbaine et explorations électroniques.

TRIPTIK Rap français

De 20h30 à 21h30.

Le trio culte du rap underground fête ses 30 ans de carrière avec un show à haute intensité, entre textes affûtés, beats marquants et présence scénique renforcée par DJ Pone.

MADDY STREET Pop Rap Électro

De 21h50 à 22h50.

Lauréat.e du prix Ricard Live 2023 et révélé.e aux Inouïs du Printemps de Bourges 2024, Maddy Street livre une performance explosive, mêlant rap, slam, électro et pop engagée.

FAT / FADER AND TONE House / Flex Électro

De 23h à 00h.

Un live set électro-techno aux accents French Touch 90’s, entre groove hypnotique et improvisation live. L’objectif faire danser la place jusqu’à minuit.

PETITE SCÈNE Place Dupetit Thouars

De 18h à 23h.

Scène ouverte coordonnée par Effervescences mettant en lumière 4 groupes ou artistes du territoire :

• SIMPLE JAZZ PARTY Jazz

• AMANDINE Pop française et internationale

• MYSTIC REGGAE Reggae

• DREADOU DUB Bass et World Music

PLACE À LA DANSE Place de la Bilange

De 18h à 22h.

Démonstrations et initiations proposées par :

• Chacé Country Club Country

• Saumur Danse

• Compagnie À mes songes

MUSIQUE EN DÉAMBULATION

Cycloblaster Reggae / Dub

De 20h30 à 21h15 Rue Saint-Nicolas.

De 22h à 22h45 Rue du Portail Louis.

Une radio géante tractée à vélo, entre show burlesque et DJ set solaire l’esprit festif et nomade incarné.

AUTRES RENDEZ-VOUS EN CENTRE-VILLE

• Place Bilange 10h30 à 12h30

École de musique (ensembles et classes chantantes)

• Place de la Bilange 17h à 17h30

L’Élan Saumurois (fanfare)

• Temple protestant 17h30 à 18h30

Duo Oriel (Tango & classique)

• Place Verdun (MJC) 18h à 23h30

Karaoké et chorales (Parenthèse Enchantée, ENEAS, Chœur des Roses)

• Rue St Jean / Vie Claire de 18h à minuit

18h à 19h Adrien Privat (musiques actuelles)

19h à 20h Mazört (Rock)

20h à 22h Altezia (Variétés Françaises et Anglaises )

22h à minuit Mind Koï (dj)

• Place du Puits Neuf de 18h à minuit

18h à 21h45 DJ Albéric (techno)

22h à minuit Mads (Rock Electro et vidéo )

• Place St Pierre de 18h à 22h

18h à 19h L’Élan Saumurois

20h30 à 22h00 Lak Lak (Batucada)

22h00 à Minuit Old Up (Pop)

• Rue St Nicolas / Carrefour City 20h à 23h

Crashtest (Hard Rock)

• Devant l’Annexe 20h à minuit

Fer Play (Pop Rock)

• Église Saint-Pierre 20h à minuit

Les Illuminées (Musique sacrée)

• Église Notre-Dame de Nantilly 20h30 à 21h30

Association des amis des orgues de Saumur (Musique classique)

• Point d’Orgue (71 rue d’Orléans / dans la cour) 19h30 à 23h30

Concert des élèves (pop, variété, rock, blues)

• Rue du Pressoir / Dragon Chouquette de 18h à minuit :

18h à 20h concert live

20h à 23h karaoké géant

23h à minuit DJ set

• Rue St Nicolas 22h à 23h

DAX’S (Pop Rock)

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 21 juin 2025

Ouverture le samedi de 18h à 0h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

English :

The city of Saumur celebrates music in all its forms and diversity. True to tradition, this 2025 edition will feature a rich and eclectic program spread over several stages and emblematic venues in the town center.

German :

Die Stadt Saumur feiert die Musik in all ihren Formen und in ihrer ganzen Vielfalt. Der Tradition treu bleibend, bietet die Ausgabe 2025 ein reichhaltiges und eklektisches Programm, das sich auf mehrere Bühnen und symbolträchtige Orte im Stadtzentrum verteilt.

Italiano :

La città di Saumur celebra la musica in tutte le sue forme e diversità. Come da tradizione, l’edizione 2025 presenterà un programma ricco ed eclettico distribuito su diversi palchi e luoghi emblematici del centro città.

Espanol :

La ciudad de Saumur celebra la música en todas sus formas y en toda su diversidad. Siguiendo la tradición, la edición de 2025 contará con un programa rico y ecléctico repartido por varios escenarios y lugares emblemáticos del centro de la ciudad.

L'événement Fête de la Musique à Saumur a été mis à jour le 2025-06-11