Sebourg

Fête de la musique à Sebourg

Sebourg Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la Musique à Sebourg Une soirée électrique !

Le 21 juin, venez célébrer la musique au cœur du village de Sebourg ! L’association Sebourg en fêtes vous invite à une soirée rythmée et conviviale pour fêter l’arrivée de l’été dans une ambiance survoltée.

Dès la fin de journée, profitez d’une programmation variée avec les performances de

After Work

VAGM

Samsara

Zénith

Que vous soyez amateur de rock, de pop ou de variétés, rejoignez-nous pour ce grand concert en plein air et partagez un moment festif entre amis ou en famille.

Buvette et restauration disponibles tout au long de l’événement.

Un cadre idéal pour profiter d’un concert gratuit dans l’un des villages les plus charmants du Valenciennois. Ambiance garantie !

Fête de la Musique à Sebourg Une soirée électrique !

Le 21 juin, venez célébrer la musique au cœur du village de Sebourg ! L’association Sebourg en fêtes vous invite à une soirée rythmée et conviviale pour fêter l’arrivée de l’été dans une ambiance survoltée.

Dès la fin de journée, profitez d’une programmation variée avec les performances de

After Work

VAGM

Samsara

Zénith

Que vous soyez amateur de rock, de pop ou de variétés, rejoignez-nous pour ce grand concert en plein air et partagez un moment festif entre amis ou en famille.

Buvette et restauration disponibles tout au long de l’événement.

Un cadre idéal pour profiter d’un concert gratuit dans l’un des villages les plus charmants du Valenciennois. Ambiance garantie ! .

Sebourg 59990 Nord Hauts-de-France Sebourgenfetes@gmail.com

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English :

Fête de la Musique in Sebourg: An electric evening!

Come and celebrate music in the heart of the village of Sebourg on June 21! The Sebourg en fêtes association invites you to a lively and convivial evening to celebrate the arrival of summer in a supercharged atmosphere.

From the end of the day, enjoy a varied program with performances by

After Work

VAGM

Samsara

Zenith

Whether you’re a fan of rock, pop or variety, join us for this great open-air concert and share a festive moment with friends and family.

Refreshments and food available throughout the event.

The perfect setting for a free concert in one of Valenciennes’ most charming villages. Atmosphere guaranteed!

L’événement Fête de la musique à Sebourg Sebourg a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Valenciennes