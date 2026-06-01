Fête de la Musique à Seingbouse rue principale Seingbouse samedi 27 juin 2026.

Seingbouse

Fête de la Musique à Seingbouse

rue principale parc Streiff (en face du numéro 85) arrêt de bus Seingbouse Parc Seingbouse Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 23:59:00

Date(s) :

2026-06-27

Fête de la Musique au Parc Streiff, avec DJ et restauration.Tout public

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rue principale parc Streiff (en face du numéro 85) arrêt de bus Seingbouse Parc Seingbouse 57455 Moselle Grand Est +33 3 87 29 14 30 secretariat@mairie-seingbouse.com

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English :

Fête de la Musique in Parc Streiff, with DJ and catering.

L’événement Fête de la Musique à Seingbouse Seingbouse a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH