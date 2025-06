Fête de la musique à Senlis Senlis 21 juin 2025 15:00

Oise

Fête de la musique à Senlis Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 15:00:00

fin : 2025-06-21 00:00:00

Date(s) :

2025-06-21

A l’occasion de la Fête de la Musique 2024, le 21 juin 2024, la ville de Senlis propose des concerts à divers endroits de la ville, de 17h à 00h.

Place de la Halle

18h-19h15 Loch Lomond, musique irlandaise

20h-21h30: Les 3 bruyants, rock, hard rock, blues, reprises

22h-23h30: The BGB , rock alternatif

Rue Odent

18h30-20h: My color laces, pop rock

20h30-22h Isaria, pop rock

22h30 00h Skorn, Métal

Rue Bellon

17h-18h30: 1 for 4, pop rock

19h-20h30: The Nine’s, pop rock

21h 23h30 Stage One, pop-rock

Parking avenue du Général Leclerc

19h-20h30: Flo et Seb, compositions et reprises folk, chansons françaises

21h-00h: En alternance, Avel Vreiz (musique traditionnelle celtique avec danses) et Cercle celtique Kan ar mor (musique celtique bretonne à danser)

Ancienne église saint-Pierre

18h30-19h30 Kerle-Chor-Langenfeld Choeur d’homme. Pop et classique

20h-22h Les Chants Boul’tout, chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui

Parking du Cerf

18h30-19h15: A.U.Q.S. , danse country et line

21h-23h: Petit Pierre & Addic’ted, LMC-60 et Beztiol, house techno

Place Notre-Dame

17h30-18h Conservatoire municipal, ensemble de cuivres

18h-18h30: Conservatoire municipal, orchestre Benjamin

18h30-19h: Conservatoire municipal, atelier jazz

19h30-20h: Conservatoire municipal, orchestre junior

20h30-21h30: Conservatoire municipal, orchestre d’harmonie

21h30-22h30: Conservatoire municipal, big band

Place du Parvis Notre-Dame

19h-19h30/20h-20h30: Rallye des trompes de la Nonette, musique et fanfares de trompes

Cathédrale

17h-17h30 Conservatoire municipal, orgue

Prieuré Saint-Maurice, accès par le parc du château Royal

15h-16h30: Conservatoire municipal, pianistes et orchestres de guitares

16h30-17h30: Conservatoire de musique « César Franck », classique Jazz

17h30-18h: Full Music Radiant, quintet de cordes

18h-19h: Conservatoire municipal, orchestres petites cordes, cordes junior, grandes cordes

Parc du château royal (sous arcade)

17h30-19h: The Blast, rock hard-rock dans une ambiance familiale

19h30-21h: Forge of eden, hard-rock métal

21h30-23h: Daniel DUROY et Matthieu HACQUART, chansons et sketches

Parc du château royal (fond du parc)

18h-21h: Liaison, pop / R.E.R rock’n’roll / Face B, pop rock, blues

21h30-23h: Sigma, variété internationale pop-rock

Place Lavarande

18h-19h30: Dino’s circus, reprises pop rock

20h-21h30: LUG’5, pop-rock

22h-23h30: Dusty cases, rock, blues

Rue de Beauvais

19h-20h: Constance Olsem, chanson française

20h30-21h15: Inès Kimo, disco pop

22h15-23h45: Echos of us, pop rock

Place Henri IV

15h-16h: Bethel Woods, rock blues

18h-19h: Rockabanda, reprises pop-rock

19h30-21h: Blankstare, rock, grunge

21h30-23h30 Goness’Blues, rythm’n’blues

Place Aulas de la Bruyère

17h30-19h30: Conservatoire municipal, musiques actuelles

20h-22h: Cosmic Pool, rock

22h-23h30: Figtrees, pop rock jazz

Square des Etats-Unis

20h-21h: QJ song, pop rock française et internationale

21h30-22h30: Dzink, pop rock française et internationale

Déambulation

21h30-23h: Bloco Sambakatam, batucada, percussions brésiliennes. 0 .

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 53 00 80

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la musique à Senlis Senlis a été mis à jour le 2025-06-16 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme