FÊTE DE LA MUSIQUE À SOUBÈS Soubès 21 juin 2025 07:00

Hérault

FÊTE DE LA MUSIQUE À SOUBÈS Place du Terral Soubès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Diner et musique vont rythmer le village de Soubès à l’occasion de la fête de la musique!

Trio Menta Fresca, Les Anes de Palinkov, DJ Mansamat RPH. Dîner sur réservation au Bistrot du Terral + assiettes grignotage .

Place du Terral

Soubès 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 44 05 79

English :

Dinner and music will set the pace in the village of Soubès for the Fête de la Musique!

German :

Dinner und Musik werden das Dorf Soubès anlässlich des Musikfestes in Schwung bringen!

Italiano :

Cena e musica animeranno il villaggio di Soubès per la festa della musica!

Espanol :

La cena y la música marcarán el ritmo de la fiesta de la música en el pueblo de Soubès

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À SOUBÈS Soubès a été mis à jour le 2025-06-18 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC