Samedi 2025-06-21 19:30:00

À Soultz, la Fête de la Musique fait vibrer tout le centre-ville avec une dizaine de scènes, du rock aux reprises en passant par la chanson, l’électro et le blues. Une soirée festive et gourmande portée par les musiciens et les associations locales.

À Soultz, la Fête de la Musique est un rendez-vous incontournable du début d’été. Le samedi 21 juin 2025, la Ville vous invite à vibrer au rythme des concerts dans toute la cité, grâce à près d’une dizaine de formations musicales réparties dans les rues, les places et les lieux de convivialité du centre-ville.

Cette édition promet une ambiance festive, éclectique et chaleureuse, avec du rock, de la chanson française, de la pop, des reprises internationales ou encore des sets électro. Des buvettes et points de restauration seront proposés tout au long de la soirée par les associations locales et les restaurateurs du centre-ville.

Programme 2025 :

Parc du Bucheneck

19h30 Elyxir Progress (rock)

22h DJ TekMat’

Buvette et restauration sur place

Place de la République

19h30 Duo Musicophil’ (chanson française)

21h30 Noirs Phenix (rock)

Terrasse de cafés et restaurants

Place Sainte-Claire

19h30 The Shallows and Quer (pop/rock & variété)

21h30 Feufeu (blues)

Restauration rapide

Parking rue des Vosges

19h30 Sonotonic (rock)

20h30 P&P (rock)

Buvette et restauration par le FC Soultz

Winz Bar

20h Todz & Stranger (reprises chanson française)

Bar

Place rue de Lattre de Tassigny Bi Beirut

Aurélie Music (reprises variété française et internationale)

Restaurant

Restaurant l’Avant-Scène

20h Sovtage (rock)

Restaurant

Caserne des pompiers

19h Groupuscul

Suivi de Hammstein (tribute Rammstein)

Buvette et restauration par l’Amicale des Pompiers 0 .

Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 25 40 mairie@soultz68.fr

English :

In Soultz, the Fête de la Musique gets the whole town center buzzing with a dozen stages, from rock to covers to chanson, electro and blues. A festive, gourmet evening supported by local musicians and associations.

German :

In Soultz bringt die Fête de la Musique das gesamte Stadtzentrum mit einem Dutzend Bühnen zum Vibrieren, von Rock über Chanson, Elektro und Blues bis hin zu Coversongs. Ein festlicher und kulinarischer Abend, der von den Musikern und den lokalen Vereinen getragen wird.

Italiano :

A Soultz, la Fête de la Musique anima il centro del paese con una dozzina di palchi che spaziano dal rock e dalle cover alla chanson, all’electro e al blues. Una serata di festa all’insegna del cibo e delle bevande, offerta da musicisti e associazioni locali.

Espanol :

En Soultz, la Fiesta de la Música anima el centro de la ciudad con una docena de escenarios, desde rock y versiones hasta chanson, electro y blues. Una noche de fiesta, comida y bebida de la mano de músicos y asociaciones locales.

