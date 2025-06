Fête de la Musique à St. Etienne du Grès – Centre-Ville Saint-Étienne-du-Grès 21 juin 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Fête de la Musique à St. Etienne du Grès Samedi 21 juin 2025 à 19h. Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Célébrez la Fête de la Musique à Saint-Étienne-du-Grès !

Pour passer à l’été en musique et dans une ambiance conviviale organisé par l’Association Grésouillaise Culture Fêtes et Traditions

Au programme à partir de 19h sur la place du village: Clairette Duo, Duo The Ravine, Manon Ladoré, Jean Michel et Manon Mersier Restauration rapide sur place .

Centre-Ville Avenue de la République

Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 98 56 88

