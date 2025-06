Fête de la Musique à Tartas Tartas 21 juin 2025 16:45

Landes

Fête de la Musique à Tartas Tartas Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 16:45:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Place Aristide Briand

16h45 Conservatoire des Landes | Harmonie Tarusate | Envie d’Arts Scènes| Chorale Do Ré Midouze

19h Animation musicale & Tapas à la Cantine de Juliette

20h30 David N.C

21h Larriv’Song

22h30 Reprise animation musicale à la Cantine de Juliette

Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98

English : Fête de la Musique à Tartas

Place Aristide Briand :

4:45pm: Conservatoire des Landes | Harmonie Tarusate | Envie d’Arts Scènes| Chorale Do Ré Midouze

7pm: Musical entertainment & Tapas at Juliette’s Cantine

8:30pm: David N.C

9pm: Larriv’Song

10:30 pm: Resumption of musical entertainment at Juliette’s Canteen

German : Fête de la Musique à Tartas

Platz Aristide Briand :

16.45 Uhr: Conservatoire des Landes | Harmonie Tarusate | Envie d’Arts Scènes| Chorale Do Ré Midouze

19h Musikalische Unterhaltung & Tapas in der Cantine de Juliette

20.30 Uhr: David N.C

21 Uhr: Larriv’Song

22.30 Uhr: Wiederaufnahme der musikalischen Unterhaltung in der Cantine de Juliette

Italiano :

Piazza Aristide Briand :

16.45: Conservatoire des Landes | Harmonie Tarusate | Envie d’Arts Scènes| Chorale Do Ré Midouze

19.00: Intrattenimento musicale e tapas al Juliette’s Canteen

20.30: David N.C

21.00: Larriv’Song

22.30: Ripresa dell’intrattenimento musicale alla mensa di Juliette

Espanol : Fête de la Musique à Tartas

Plaza Aristide Briand :

16h45: Conservatorio de las Landas | Harmonie Tarusate | Envie d’Arts Scènes| Chorale Do Ré Midouze

19.00 h: Animación musical y tapas en Juliette’s Canteen

20.30 h: David N.C

21.00 h: Larriv’Song

22.30 h: Reanudación de la animación musical en la Cantina Juliette’s

L’événement Fête de la Musique à Tartas Tartas a été mis à jour le 2025-06-16 par OT Tartas