Thaon

Fête de la musique à Thaon

Grande Rue Thaon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

La commission culture de la Mairie de Thaon organise la Fête de la Musique dans la commune.

La Grande Rue sera complétement piétonne et sécurisée. La présence d’une dizaine de groupes musicaux qui proposeront plusieurs styles de musique.

La commission culture de la Mairie de Thaon organise la Fête de la Musique dans la commune.

La Grande Rue sera complétement piétonne et sécurisée. La présence d’une dizaine de groupes musicaux qui proposeront plusieurs styles de musique. .

Grande Rue Thaon 14610 Calvados Normandie +33 2 31 80 01 50 veronique.mairiethaon@orange.fr

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English : Fête de la musique à Thaon

The Thaon Town Council’s Culture Committee is organising the Fête de la Musique in the town.

The Grande Rue will be completely pedestrianised and safe. Around ten musical groups will be performing a variety of styles.

L’événement Fête de la musique à Thaon Thaon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Caen la Mer