C’est le 1er jour de l’été et comme chaque année on fête la musique ! Une nouvelle occasion de sortir de chez vous et de fêter la musique dans différents lieux de Toulouse !

Concerts, animations musicales et bonne ambiance sont au rendez-vous lors de cette soirée !

Les musiciens sont à l’honneur, venez les applaudir !

La Fête de la musique, c’est partout dans la ville les rues, les salles, les centres culturels, les parcs et les jardins ! Voici la liste des participants ou des lieux qui fêtent la musique à Toulouse l’expo Layup, le COMDT, le Musée des Abattoirs, la place du Ravelin, la place de la Trinité, les Halles de la Cartoucherie, la place du Capitole, la chapelle Sainte Anne, le parvis de la Basilique Saint-Sernin, la Halle de la Machine, le musée des Arts Précieux Paul Dupuy… Et bien plus encore !

Retrouvez l’intégralité du programme de la Fête de la Musique sur le site officiel du gouvernement. .

English :

It’s the 1st day of summer, and like every year, we’re celebrating music! A new opportunity to get out of the house and celebrate music in different places in Toulouse!

German :

Es ist der erste Tag des Sommers und wie jedes Jahr wird die Musik gefeiert! Eine neue Gelegenheit, aus dem Haus zu gehen und die Musik an verschiedenen Orten in Toulouse zu feiern!

Italiano :

È il primo giorno d’estate e, come ogni anno, celebriamo la musica! È un’altra occasione per uscire e celebrare la musica in diversi luoghi di Tolosa!

Espanol :

Es el primer día del verano y, como cada año, ¡celebramos la música! Una nueva ocasión para salir y celebrar la música en diferentes lugares de Toulouse

