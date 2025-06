Fête de la musique à Valence Valence 21 juin 2025 07:00

Drôme

Fête de la musique à Valence Centre ville Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Comme chaque année, le centre-ville de Valence vibrera au rythme de la musique avec des scènes ouvertes proposées par la Ville de Valence et les commerçants

.

Centre ville

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

As every year, Valence’s city center will vibrate to the rhythm of music with open stages organized by the City of Valence and its merchants

German :

Wie jedes Jahr wird die Innenstadt von Valence im Rhythmus der Musik vibrieren, mit offenen Bühnen, die von der Stadt Valence und den Geschäftsleuten angeboten werden

Italiano :

Come ogni anno, il centro di Valence si animerà di musica, con palchi aperti organizzati dalla Città di Valence e dai suoi commercianti

Espanol :

Como cada año, el centro de la ciudad de Valence se llenará de música, con escenarios abiertos organizados por la Ciudad de Valence y sus comerciantes

L’événement Fête de la musique à Valence Valence a été mis à jour le 2025-06-17 par Valence Romans Tourisme