Concert gratuit du groupe East Wave à partir de 19h30. Restauration et buvette à partir de 19h. Formule saucisses ou merguez frites, dessert, boisson à 8€. Soirée organisée par le Flep de Vandrimare.

Vandrimare 27380 Eure Normandie +33 6 82 17 46 85 contact@flepvandrimare.fr

English : Fête de la musique à Vandrimare

Free concert by East Wave from 7.30pm. Catering and refreshment from 7pm. Sausage or merguez fries, dessert and drink at 8? Evening organized by Flep de Vandrimare.

German :

Kostenloses Konzert der Band East Wave ab 19:30 Uhr. Essen und Trinken ab 19 Uhr. Würstchen oder Merguez mit Pommes frites, Dessert und Getränke für 8? Der Abend wird vom Verein Flep de Vandrimare organisiert.

Italiano :

Concerto gratuito del gruppo East Wave dalle 19.30. Catering e rinfresco dalle 19.00. Salsiccia o patatine fritte, dolce e bibita per 8 persone? Organizzato da Flep de Vandrimare.

Espanol :

Concierto gratuito del grupo East Wave a partir de las 19.30 horas. Catering y refrescos a partir de las 19h. Salchichas o patatas fritas merguez, postre y bebida para 8? Organizado por Flep de Vandrimare.

