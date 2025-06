Fête de la Musique à Vernègues – rue Alpilles Luberon Vernègues 20 juin 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Fête de la Musique à Vernègues Vendredi 20 juin 2025 de 19h à 1h.

Sous réserve de conditions météo favorables. rue Alpilles Luberon Esplanade de la Mairie Vernègues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-20 19:00:00

fin : 2025-06-20 01:00:00

Date(s) :

2025-06-20

A Vernègues, à l’occasion de la Fête de la Musique, passez une soirée des plus festives ! Rock et DJ sont au programme.

Dès 19h, rendez-vous sur l’esplanade de la mairie pour chanter, danser, vous restaurer, ou simplement profiter du spectacle.

La soirée commencera avec le groupe de rock « The Graverush ». Il laissera ensuite la place à DJ Fa pour la fin de soirée.

Côté restauration, un menu unique vous est proposé Grillades / frites et fromage (15€). N’oubliez pas de réserver avant le 17 juin pour manger sur place. .

rue Alpilles Luberon Esplanade de la Mairie

Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07 accueil@vernegues.com

English :

In Vernègues, to celebrate music, have a festive evening, with rock’n roll and DJ music.

German :

In Vernègues können Sie anlässlich der Fête de la Musique einen äußerst festlichen Abend verbringen! Rock und DJs stehen auf dem Programm.

Italiano :

Festeggiate la Fête de la Musique a Vernègues con una serata di festa! In programma rock e DJ.

Espanol :

Celebra la Fiesta de la Música en Vernègues con una velada festiva Rock y DJ en el programa.

L’événement Fête de la Musique à Vernègues Vernègues a été mis à jour le 2025-05-30 par Office de Tourisme du Massif des Costes