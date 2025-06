Fête de la musique à Viarmes Théâtre de Verdure Viarmes 21 juin 2025 07:00

Val-d’Oise

Fête de la musique à Viarmes Théâtre de Verdure Place du Théatre de Verdure Viarmes Val-d’Oise

Début : Samedi 2025-06-21

fin : 2025-06-22

2025-06-21

Venez danser et fêter l’été lors de la fête de la musique. Chorales, ateliers participatif et restauration sur place.

la musique sera partout !

Théâtre de Verdure Place du Théatre de Verdure

Viarmes 95270 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 09 26 26 hoteldeville@viarmes.fr

English :

Come dance and celebrate summer at the Fête de la Musique. Choirs, participatory workshops and on-site catering.

music everywhere!

German :

Tanzen Sie und feiern Sie den Sommer bei der Fête de la Musique. Chöre, Mitmach-Workshops und Essen vor Ort.

die musik wird überall sein!

Italiano :

Venite a ballare l’estate alla Fête de la Musique. Cori, laboratori partecipativi, cibo e bevande in loco.

musica ovunque!

Espanol :

Venga a bailar todo el verano en la Fiesta de la Música. Coros, talleres participativos, comida y bebida in situ.

música por todas partes

