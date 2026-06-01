Fête de la musique à Viarmes Théâtre de Verdure Viarmes samedi 20 juin 2026.

Viarmes

Fête de la musique à Viarmes

Théâtre de Verdure Place du Théatre de Verdure Viarmes Val-d’Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez danser et fêter l’été lors de la fête de la musique. Chorales, ateliers participatif et restauration sur place.

la musique sera partout !

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Théâtre de Verdure Place du Théatre de Verdure Viarmes 95270 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 09 26 26 hoteldeville@viarmes.fr

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English :

Come dance and celebrate summer at the Fête de la Musique. Choirs, participatory workshops and on-site catering.

music everywhere!

L’événement Fête de la musique à Viarmes Viarmes a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Communautaire Terre de Carnelle