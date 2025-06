Fête de la Musique à Villefranche Villefranche-de-Rouergue 21 juin 2025 07:00

Le programme complet de la fête de la musique à Villefranche animations sur la Place Notre Dame, dans la Chapelle des Pénitents Noirs, au site du Calvaire, dans la Chapelle Saint-Jacques…

PLACE NOTRE DAME :

. Concert de carillon de 9h30 à 10h

. Animation DJ de 18h30 à 19h30 et après 22h

. Danse à partir de 19h30 avec Flamenk’Oolé Salsa Tipik Vita danse

. Concert Orgue, violon, bois, flûte à la Collégiale à 21h.

SITE DU CALVAIRE

. Country + concert sérial Ziqueurs + DJ

CHAPELLE DES PÉNITENTS NOIRS (de 18h à 20h30 avec le conservatoire)

. Musique de chambre

. Musiques du monde

. Ensemble de jazz et bœuf improvisé

CHAPELLE SAINT-JACQUES

. Gospel à 17h30

LES COMMERÇANTS SONT DE LA FÊTE

. Braderie des commerçants toute la journée dans les rues

. Cafetiers et restauration ambulante investissent la Place Notre-Dame

. Animations musicales dans les cafés de la ville

LA FÊTE DE LA MUSIQUE JOUE LES PROLONGATIONS

. Vendredi 20 juin au Pôle Jeunesse concert + DJ à partir de 19h

. Dimanche 22 juin Chapelle des Pénitents Noirs à 16h avec ensemble de saxophones du conservatoire

. Dimanche 22 juin Eglise des Augustins à 17h30 avec du gospel .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 20

English :

The full program for the Fête de la Musique in Villefranche: entertainment in Place Notre Dame, Chapelle des Pénitents Noirs, Site du Calvaire, Chapelle Saint-Jacques…

German :

Das komplette Programm der Fête de la Musique in Villefranche: Veranstaltungen auf dem Place Notre Dame, in der Chapelle des Pénitents Noirs, auf dem Gelände des Calvaire, in der Chapelle Saint-Jacques…

Italiano :

Il programma completo della Festa della Musica di Villefranche: animazione in Place Notre Dame, Chapelle des Pénitents Noirs, Site du Calvaire, Chapelle Saint-Jacques…

Espanol :

El programa completo de la Fiesta de la Música de Villefranche: animaciones en la plaza Notre Dame, Chapelle des Pénitents Noirs, Site du Calvaire, Chapelle Saint-Jacques…

