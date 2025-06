FÊTE DE LA MUSIQUE À VILLENOUVELLE ! – Villenouvelle 21 juin 2025 19:00

Haute-Garonne

FÊTE DE LA MUSIQUE À VILLENOUVELLE ! PLACE DE LA MAIRIE Villenouvelle Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Fête de la Musique aura lieu le samedi 21 juin à partir de 19h place de la mairie à Villenouvelle.

Une occasion parfaite pour profiter d’une soirée pleine de musique, de convivialité et de découvertes !

Au programme :

Scène ouverte Vous voulez montrer votre talent ? Inscrivez-vous pour participer à notre scène ouverte ! Contactez-nous au 06.76.49.76.44 pour vous inscrire.

Concerts :

-Dome & Ceszigues Chanson

-Les Improbables Chanson Jazz

-Les Royalties Funk Rock

Restauration et Bar Pour vous rafraîchir et vous restaurer, un bar et une offre de restauration seront disponibles sur place.

Ne manquez pas cette belle occasion de vous rassembler autour de la musique et de la fête ! Invitez vos amis et votre famille à se joindre à nous pour une soirée inoubliable !

Nous avons hâte de vous voir nombreux le 21 juin ! .

PLACE DE LA MAIRIE

Villenouvelle 31290 Haute-Garonne Occitanie contact@bam31.fr

English :

We’re delighted to announce that the Fête de la Musique will take place on Saturday June 21, starting at 7pm on Place de la Mairie in Villenouvelle.

German :

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Fête de la Musique am Samstag, den 21. Juni ab 19 Uhr auf dem Place de la Mairie in Villenouvelle stattfinden wird.

Italiano :

Siamo lieti di annunciare che la Fête de la Musique si terrà sabato 21 giugno dalle 19.00 in Place de la Mairie a Villenouvelle.

Espanol :

Nos complace anunciar que la Fête de la Musique tendrá lugar el sábado 21 de junio a partir de las 19.00 horas en la Place de la Mairie de Villenouvelle.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À VILLENOUVELLE ! Villenouvelle a été mis à jour le 2025-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE