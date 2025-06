Fête de la musique à Vire Normandie – Vire Normandie 21 juin 2025 14:00

Calvados

Fête de la musique à Vire Normandie Centre ville Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 14:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Venez fêter la musique dans le centre-ville de Vire, avec dès 14h dans le Quartier de la Gare des animations musicales, puis tout le centre-ville, cafés, places et restaurants s’animeront pour célébrer la musique. Retrouvez le programme complet sur le site internet de Vire Normandie ou sur le facebook Commune de Vire Normandie.

Centre ville

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 60 00

English : Fête de la musique à Vire Normandie

Come celebrate music in downtown Vire, with from 5pm to 1am, Place Castel (Café du théâtre) Dominique Voisvenel’s drum school, then Aspirine and DJ Julien.

Place du château, 6pm, La Loure, a singing and musical walk, free of charge and no registration required.

Rue chaussée (Cerise Créations boutique), 6:30pm to 7:30pm, Conservatoire choir and jazz workshop.

Parvis de l’église Notre Dame, 6:30 to 7:30 p.m. Zumba demonstration by We fit club Vire.

Place du Château, 8pm, Herty (electro concert).

Rue André Halbout, 8pm to midnight, students of Mag Music and Néoprène, presented by Robbery.

Rue Turpin, 8pm to midnight, au Gambrinus, Anoxie and Les Fils de Juno (pop rock concert).

Place du Champ de Foire, from 8.30pm, DJ Olivier (80s to today).

La Menuiserie, until 1 a.m., Festival les Temps Hybrides 2, organized by the Association Deux Temps.

German : Fête de la musique à Vire Normandie

Feiern Sie die Musik in der Innenstadt von Vire, ab 14 Uhr im Quartier de la Gare mit musikalischen Darbietungen, danach wird die gesamte Innenstadt, Cafés, Plätze und Restaurants belebt, um die Musik zu feiern. Das vollständige Programm finden Sie auf der Website von Vire Normandie oder auf facebook Commune de Vire Normandie.

Italiano :

Venite a festeggiare la musica nel centro di Vire, con intrattenimento musicale a partire dalle 14.00 nel Quartier de la Gare, poi tutto il centro città, i caffè, le piazze e i ristoranti si animeranno per celebrare la musica. Il programma completo è disponibile sul sito web di Vire Normandie o sulla pagina Facebook del Comune di Vire Normandie.

Espanol :

Venga a celebrar la música en el centro de Vire, con espectáculos musicales a partir de las 14:00 en el Quartier de la Gare, y después todo el centro de la ciudad, cafés, plazas y restaurantes cobrarán vida para celebrar la música. Encontrará el programa completo en la página web de Vire Normandie o en la página de facebook del Ayuntamiento de Vire Normandie.

