Fête de la Musique Concert Gratuit & repas (sur réservation) ! À l’occasion de la Fête de la Musique, le comité des fêtes & Loisirs d’Acy-Romance vous invite à une soirée festive placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité ! Au programme :Concerts avec le groupe de musique AIR 2 RIEN Ambiance festive et chaleureuse pour petits et grandsRepas sur réservation Menu salade, lasagnes et dessert à savourer sur place Réservez votre repas dès maintenant avant le 28 juin 2025. ️ Entrée libre pour tous Concert gratuit !Venez nombreux, en famille ou entre amis, fêter la musique avec nous !

Acy-Romance 08300 Ardennes Grand Est comite.acyromance@gmail.com

English :

? Fête de la Musique ? Free concert & meal (reservation required) For the Fête de la Musique, the Comité des fêtes & Loisirs d’Acy-Romance invites you to a festive evening of good cheer and conviviality! On the program:Concerts with the AIR 2 RIEN music groupFestive and warm atmosphere for young and oldMeal on reservation: Menu: salad, lasagne and dessert to enjoy on the spot? Reserve your meal now before June 28, 2025…? Free admission for all ? Come along with your family and friends and celebrate music with us!

German :

? Fest der Musik ? Kostenloses Konzert & Essen (mit Reservierung) Anlässlich der Fête de la Musique lädt Sie das Festkomitee von Acy-Romance zu einem festlichen Abend im Zeichen der guten Laune und der Geselligkeit ein! Auf dem Programm:Konzerte mit der Musikgruppe AIR 2 RIENFestliche und herzliche Atmosphäre für Groß und KleinMahlzeiten auf Vorbestellung: Menü: Salat, Lasagne und Dessert, die Sie vor Ort genießen können? Reservieren Sie Ihr Essen jetzt bis zum 28. Juni 2025.? Freier Eintritt für alle ? Kostenloses Konzert!Kommen Sie zahlreich, mit der Familie oder mit Freunden, und feiern Sie mit uns die Musik!

Italiano :

? Festa della Musica? Concerto e pasto gratuiti (su prenotazione) Per celebrare la Fête de la Musique, il Comité des fêtes & Loisirs d’Acy-Romance vi invita a una serata di festa all’insegna del buon umore e della convivialità! In programma:Concerti con il gruppo musicale AIR 2 RIENAtmosfera festosa e calorosa per tutte le etàPasto su prenotazione: Menu: insalata, lasagne e dessert da gustare sul posto? Prenotate subito il vostro pasto entro il 28 giugno 2025? Ingresso gratuito per tutti? Venite con la vostra famiglia e i vostri amici e festeggiate la musica con noi!

Espanol :

? Fiesta de la Música ? Concierto y comida gratuitos (previa reserva) Para celebrar la Fiesta de la Música, el Comité des fêtes & Loisirs d’Acy-Romance le invita a una velada festiva de buen humor y convivencia En el programa:Conciertos con el grupo de música AIR 2 RIENAmbiente festivo y cálido para todas las edadesComida previa reserva: Menú: ensalada, lasaña y postre para degustar in situ.. Reserve ya su comida antes del 28 de junio de 2025 ? Entrada gratuita para todos ? ¡Ven con tu familia y amigos y celebra la música con nosotros!

