Fête de la musique – Village Aignan 20 juin 2025 19:15

Gers

Fête de la musique Village AIGNAN Aignan Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 19:15:00

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

L’association « Un air de Gers » fête la musique accompagnée du duo « Inside », auteurs/compositeurs/interprètes.

Restauration sur place.

.

Village AIGNAN

Aignan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 09 24 11 unairdegers@gmail.com

English :

The association « Un air de Gers » celebrates music with the duo « Inside », authors/composers/performers.

Catering on site.

German :

Der Verein « Un air de Gers » feiert die Musik begleitet vom Duo « Inside », Autoren/Komponisten/Interpreten.

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

L’associazione « Un air de Gers » celebra la musica con il duo « Inside », autori/compositori/performer.

Ristorazione in loco.

Espanol :

La asociación « Un air de Gers » celebra la música con el dúo « Inside », autores/compositores/intérpretes.

Catering in situ.

L’événement Fête de la musique Aignan a été mis à jour le 2025-06-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65