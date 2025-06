Fête de la musique – Village Aignan 21 juin 2025 19:00

Gers

Fête de la musique Village AIGNAN Aignan Gers

Gratuit

Début : 2025-06-21 19:00:00

2025-06-21

À l’occasion de la Fête de la Musique, la commune d’Aignan vous donne rendez-vous sur la place du village pour une soirée festive, conviviale et haute en couleurs !

Cette grande soirée musicale réunira une belle diversité d’artistes locaux, dans une ambiance chaleureuse et intergénérationnelle :

Croque Lune avec son orgue de barbarie enchantera petits et grands,

Jazzy Katres apportera une touche jazz envoûtante,

ISA et Isabelle de Gamm’s nous offriront des moments intimes et chantants,

Le groupe Clandestins revisitera les classiques avec une ambiance un peu vintage.

De la chanson, du jazz, du rétro… Il y en aura pour tous les goûts !

Pour profiter pleinement de cette soirée, une restauration sera proposée sur place.

Venez nombreux célébrer la musique en plein air, dans un cadre authentique et festif !

Village AIGNAN

Aignan 32290 Gers Occitanie +33 6 68 58 72 58 gepra.aignan@orange.fr

English :

To celebrate the Fête de la Musique, the commune of Aignan invites you to the village square for a festive, convivial and colourful evening!

This great musical evening will bring together a wide variety of local artists, in a warm, intergenerational atmosphere:

Croque Lune and his barrel organ will enchant young and old alike,

Jazzy Katres adds a bewitching jazz touch,

ISA and Isabelle de Gamm?s offer intimate, sing-along moments,

The group Clandestins will revisit the classics with a vintage feel.

? Song, jazz, retro? There’s something for everyone!

To make the most of the evening, food and drink will be served on site.

Come and celebrate music in the open air, in an authentic and festive setting!

German :

Anlässlich der Fête de la Musique lädt die Gemeinde Aignan Sie zu einem festlichen, geselligen und farbenfrohen Abend auf dem Dorfplatz ein!

Dieser große Musikabend vereint eine große Vielfalt an lokalen Künstlern in einer herzlichen und generationenübergreifenden Atmosphäre:

Croque Lune mit seiner Drehorgel wird Groß und Klein verzaubern,

Jazzy Katres wird einen bezaubernden Jazz-Touch beisteuern,

ISA und Isabelle von Gamm?s werden uns intime und singende Momente schenken,

Die Gruppe Clandestins wird Klassiker mit einem Hauch Vintage-Atmosphäre neu interpretieren.

? Chanson, Jazz, Retro? Es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!

Um diesen Abend in vollen Zügen genießen zu können, wird vor Ort ein Restaurant angeboten.

Kommen Sie zahlreich, um die Musik unter freiem Himmel in einem authentischen und festlichen Rahmen zu feiern!

Italiano :

Per celebrare la Festa della Musica, il comune di Aignan vi invita nella piazza del villaggio per una serata festosa, amichevole e colorata!

Questa stravaganza musicale riunirà una vasta gamma di artisti locali in un’atmosfera calda e intergenerazionale:

Croque Lune e il suo organetto faranno la gioia di grandi e piccini,

Jazzy Katres aggiungerà un tocco di jazz ammaliante,

ISA e Isabelle di Gamm’s ci offriranno momenti intimi e canori,

Il gruppo Clandestins rivisiterà i classici con un tocco vintage.

? Canzone, jazz, retrò? Ce n’è per tutti i gusti!

Per godersi al meglio la serata, cibo e bevande saranno disponibili sul posto.

Venite tutti a festeggiare la musica all’aria aperta, in un ambiente autentico e festoso!

Espanol :

Para celebrar la Fiesta de la Música, el municipio de Aignan le invita a la plaza del pueblo para una velada festiva, amistosa y llena de color

Este espectáculo musical reunirá a un amplio abanico de artistas locales en un ambiente cálido e intergeneracional:

Croque Lune y su organillo harán las delicias de grandes y pequeños,

Jazzy Katres aportará un hechizante toque de jazz,

ISA e Isabelle de Gamm?s nos ofrecerán momentos íntimos y cantados,

El grupo Clandestins revisitará los clásicos con un toque vintage.

? ¿Canción, jazz, retro? ¡Hay para todos los gustos!

Para disfrutar al máximo de la velada, habrá comida y bebida disponibles in situ.

Vengan todos a celebrar la música al aire libre, en un ambiente auténtico y festivo

