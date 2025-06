Fête de la musique Ainay-le-Château 21 juin 2025 18:30

Allier

Fête de la musique Place du faubourg Ainay-le-Château Allier

Début : 2025-06-21 18:30:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Préparez-vous à vibrer au rythme de la Fête de la Musique d’Ainay-le-Château !

Place du faubourg

Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 90 05

English :

Get ready to vibrate to the rhythm of the Fête de la Musique d’Ainay-le-Château!

German :

Bereiten Sie sich darauf vor, im Rhythmus der Fête de la Musique in Ainay-le-Château zu vibrieren!

Italiano :

Preparatevi a scatenarvi al ritmo della Fête de la Musique d’Ainay-le-Château!

Espanol :

Prepárese para bailar al ritmo de la Fiesta de la Música de Ainay-le-Château

L’événement Fête de la musique Ainay-le-Château a été mis à jour le 2025-06-18 par Montluçon Tourisme