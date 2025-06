Fête de la musique – Alès Agglomération Alès 20 juin 2025 16:00

Fête de la musique 20 et 21 juin Alès Agglomération

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-20T18:00:00+02:00 – 2025-06-20T21:00:00+02:00

Fin : 2025-06-21T10:00:00+02:00 – 2025-06-21T21:00:00+02:00

– Mons : vendredi 20 juin, à partir de 19h, stade. Organisée par Animemons avec de nombreux chanteurs et groupes. Buvette et restauration sur place.

– Saint-Privat-des-Vieux : vendredi 20 juin, à partir de 18h, parc Intergénérationnel. Les élèves du conservatoire Maurice André ouvriront le bal à 18h, suivi à 19h30 par les écoles primaires de Saint-Privat-des-Vieux et de la chorale Chant’Avec. À 20h30, le groupe Fury Road The Dead Rats Prod poursuivra la soirée. Buvette et restauration sur place.

– Monteils : À partir de 19h, bâtiment Peyras. Plusieurs groupes de musique seront présents pour animer la soirée. Buvette et petite restauration. Entrée libre.

– Alès : samedi 21 juin. Un riche programme attend les Alésiens. À partir de 20h, l’espace André Chamson sera animé par l’association Cévennes Danses Country, la place de la Mairie par la chorale gospel Evia, la place de l’Abbaye par l’association Soledad et la rue Dr Serres par 20-58, un duo guitare / voix.

À partir de 20h30, la musique s’invitera place Jan Castagno avec le chœur Canto Cévennes, et l’impasse de l’Evêché avec Phoenix Musical. Enfin, la scène du Bosquet accueillera un concert du Conservatoire Maurice André.

– Bagard : samedi 21 juin, à partir de 19h, place de la Mairie. Sambakalao, Karaotokées, Party 80 by Lydia Moreno, … Une soirée pleine d’ambiance vous attend ! Buvette et restauration sur place.

– Saint-Hilaire-de-Brethmas : samedi 21 juin, à 20h30, place Eugène Daufès. Découvrez Eanáir – Celtic Trad, groupe de folk celtique qui rend hommage avec élégance et exigence au répertoire de l’Irlande, Ecosse, Bretagne et l’Île de Man en proposant des musiques celtiques d’hier et d’aujourd’hui. Entrée libre.

– Boisset-et-Gaujac : samedi 21 juin, à partir de 19h, place de la Mairie. Profitez d’un repas-concert avec un traiteur et animé par le groupe Red Fish in the Bocal.

– Anduze : samedi 21 juin. Nombreuses animations et groupes dans toute la ville.

– Saint-Jean-du-Gard : samedi 21 juin, à 21h, place du Marché. Les Pretty Dolls de la compagnie Douce France vous attendent pour une déferlante de tableaux dans un écrin de lumière aux ambiances new-yorkaises, brésiliennes, latines, et bien plus encore… Avec bien sûr, l’incontournable French Cancan ! Plumes, strass, paillettes sont au rendez-vous pour le bonheur de tous, avec des chorégraphies sensuelles et des changements de costumes endiablés. Gratuit.

– Cendras : samedi 21 juin, à partir de 18h30, centre socio-culturel Lucie-Aubrac, Cendras. Le groupe Montparno assurera l’ambiance dès 20h. Les artistes s’inspirent notamment de Django Reinhardt, Thomas Dutronc, Georges Brassens, Léo Ferré ou Charles Trenet, toujours manié dans un esprit “jazz manouche” et “swing-festif”. Restauration sur place dès 18h30. Gratuit.

– Saint-Jean-de-Valériscle : samedi 21 juin, à partir de 19h, place Pierre-Agniel. Après le succès de l’an dernier, les associations Maquis culturel et Le Cabas organisent à nouveau cette soirée festive. Le parvis de la grande fontaine servira de scène ouverte aux musiciens et le public prendra place devant l’ancien bureau de tabac. Tous les musiciens intéressés pour se produire ce soir-là sont invités à se faire connaître (06 60 43 63 99 – mailto:contact@maquis-culturel.frcontact@maquis-culturel.fr. Buvette et restauration. Gratuit.

– La Vernarède : samedi 21 juin, à partir de 10h, place publique. La Mairie organise la première édition de la course du puit nord sur un parcours de 10 km. Suivi d’un apéritif musical.

– Ribaute-les-Tavernes : samedi 21 juin, à partir de 15h, place PAB. Concours de boules à 15h, suivi à 18h30 du concert du groupe Indianola. À 20h30, le groupe Gipsy Pasion prendra le relais. La soirée se terminera sur la piste de danse avec DJ Alexandre Deter. Petite restauration sur place.

– Vézénobres : samedi 21 juin, à partir de 18h30, cité médiévale. Organisée en partenariat avec la Mairie et les commerçants du village, cette édition mettra à l’honneur le duo Pop Ekla avec un concert haut en couleurs… Quelques surprises musicales vous attendent tout au long de la soirée.

– Brignon : samedi 21 juin, de 19h à 1h, 2, Grand’rue. Le groupe Chorus et DJ Ludo assureront l’animation de cette soirée gourmande au café associatif Le Petit Brignon. Food trucks sur place. tél. 04 34 01 49 81 – mailto:lepetitbrignon@gmail.comlepetitbrignon@gmail.com

– Rousson : samedi 21 juin, de 19h à minuit, parvis de la mairie et espace Jean Jaurès. Un programme riche attend le grand public : retrouvez le groupe pop rock Ace of Strings à 19h, suivi à 20h15 par le karaoké “Mange pas le micro”. Rendez-vous à 22h30 pour le solo de rock avec Lampyre. Toute la soirée, DJ set House Funk Disco avec Yvan Le Bleu. Buvette et food trucks.

– Mialet : samedi 21 juin, 19h, foyer Monplaisir. Organisée par le Comité des Fêtes, la Fête de la musique sera animée par Pascal Animations. Repas possible dès 19h (résa avant le 17 juin 06 32 66 65 71 – 07 79 42 77 26).

– Saint-Christol-lez-Alès : samedi 21 juin, à partir de 18h30, place du Millénaire. Chorale, scène ouverte, animations et concert du groupe rock Fury Road. Tout un programme pour une bonne fin de journée en musique ! Buvette et restauration sur place. tél. 04 66 60 74 04

– Saint-Martin-de-Valgalgues : samedi 21 juin, à partir de 19h30, esplanade Charles de Gaulle. Retrouvez le groupe de danse country Le Grizzly.

– Salindres : Vendredi 20 juin, à partir de 18h, jardin public des Isnards. Concert de l’Orchestral’Harmonie Salindres-Rousson, un tour de chants de la chorale Éclats de voix et en clôture, la talentueuse troupe “Gare aux gambettes”, avec un spectacle cabaret. Entrée libre.

– Les Mages : Soirée, place des Frères Nouvel. Concert avec le groupe Totem. Organisée par le Comité d’animation.

Alès Agglomération 30100, Alès Alès 30100 Gard Occitanie

La Fête de la Zikmu s’empare des rues et des places ! Bien ou bien ?